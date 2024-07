Novi školski kalendar: Skijaški ili ne, odmor u veljači je dobar

Sviđa mi se ovakav raspored, ovo zadnje polugodište je bilo baš previše rascjepkano. Po zimi se obično "odradi" i po tjedan-dva gripe, pa eto praznika u veljači, do Uskrsa vrijeme prođe za čas i onda na brzaka treba skrpati najvažniji dio godine, a pred kraj slijede i izleti, nenastavni dani. I koliko im se ništa ne da kad krenu one vrućine. Sin je samo brojio dane do sljedećih slobodnih dana, kaže nam Majda iz Zagreba, čiji je sin završio šesti razred.

S time se slažu i mnogi ravnatelji, nastavnici i učiteljice. Iako su ga donijeli usred ljetnih praznika, novi školski kalendar dobio je većinom dobre ocjene. Kako nam kažu, napokon su se sjetili i da se nakon redovne nastave odrađuje produžna za učenike na popravnom, kao i druge administrativne obaveze. Osim toga, vrućine u lipnju loše utječu na učenike i zaposlene. Bilo bi idealno da sve učionice u svim školama imaju klima-uređaje, ali to nije tako, ističu.

- Ovakvo mijenjanje kalendara nakon što je nastava već završila odraz je sveopće neorganiziranosti i problema u našem sustavu. No moram priznati da je ispao puno kvalitetniji od onog iz svibnja, a to mi kažu i druge kolege. I ranije smo upozoravali kako nam ne trebaju toliko dugi proljetni praznici, učenici pred kraj godine izgube rutinu učenja, a slijede testovi - kazala nam je Barbara Buršić, ravnateljica OŠ Vodnjan.

Dodaje da se kalendar manje-više vratio na onaj od prije sedam godina, prije nego što je tadašnja ministrica Blaženka Divjak uvela jesenske praznike i podijelila zimske na dva dijela. Kritičari ipak upozoravaju kako se s praznicima u veljači opet išlo "niz dlaku" skijašima, te da su nepotrebni. Kako je za Jutarnji list kazala Suzana Hitrec, predsjednica Udruge hrvatskih ravnatelja srednjih škola, njihovi podaci pokazuju da na skijanje odlazi manje od 10 posto učenika u srednjim školama. Hitrec je kritična i prema odgađanju početka nastave. Iako to možda odgovara "morskim" županijama, kazala je, na kontinentu djeca besciljno čekaju početak.

Drugi su ipak zadovoljni što se praznici u veljači nisu dirali.

- U našoj se školi su ti praznici u veljači ispali baš solidan, potreban odmor. U ove dvije godine se pokazalo da je odgovarao i učiteljima i učenicima - kaže Barbara Buršić.

No, upozoravaju iz škola, ovako važne promjene ne bi se trebale donositi pod političkim pritiskom. Ravnatelje smeta i to da doslovce sve važne odluke doznaju iz medija. Tako je i s ovim kalendarom. Službena obavijest o promjeni u škole još nije došla. 