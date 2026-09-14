Novi vlasnik za Uljanik? CERP prihvatio ponudu tešku 12 mil. €

Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) prihvatilo je obvezujuću ponudu turske tvrtke Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirekt za kupnju četiri poslovna udjela pulske tvrtke Uljanik Brodogradanja 1856, ocijenivši je valjanom, potvrdili su iz CERP-a na upit Hine.

Turska tvrtka ponudila je za tu kupnju 12,05 milijuna eura, što je, kažu iz CERP-a, više od početne cijene, te se obvezala i zadržati brodograđevnu djelatnost, gradnju i popravak brodova i plutajućih objekata na cjelokupnom pomorskom dobru koje je predmet koncesije.

Kako ponuditelj ima sjedište izvan EU, zakonski se kvalificira kao strani ulagatelj i obvezno podliježe postupku provjere stranog ulaganja sukladno Zakonu o provjeri stranih ulaganja, dodaju iz CERP-a.

"Sa ponuditeljem će se zaključiti ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela predmetnog društva, a izjava podobna za prijenos poslovnih udjela na stjecatelja će se izdati nakon zaprimanja rješenja Ministarstva financija o dopuštenosti stranog ulaganja", odgovaraju iz CERP-a.

Zaključno iznose da obvezujuća ponuda od luksemburške tvrtke Mira Finance Holding S.a.r.l. nije razmatrana jer je ocijenjena nevaljanom, jer iako su kao sredstvo osiguranja za ozbiljnost ponude dostavili presliku naloga o uplati iznosa ponudbenog jamstva, nakon odgovarajuće analize i provjere računa CERP-a, utvrđeno je da uplata ponudbenog jamstva u traženom iznosu nije evidentirana na CERP računu.

CERP je u lipnju objavio poziv za prikupljanje ponuda za kupnju četiriju poslovnih udjela koji nose oko 97,13 posto Uljanik Brodogradnje 1856.

U tom javnom pozivu je navedeno da se od zainteresiranih kupaca traži zadržavanje brodogradnje kao djelatnosti na cjelokupnom pomorskom dobru koje pulsko brodogradilište ima u koncesiji.

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade predviđena je i odluka o odobravanju namjenskog zajma društvu Uljanik Brodogradnja 1856.