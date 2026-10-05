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Novi Zagreb u utorak velik dio dana bez tramvaja. Oglasio se ZET: Ovo su trase tramvaja...

Piše 24sata,
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Novi Zagreb u utorak velik dio dana bez tramvaja. Oglasio se ZET: Ovo su trase tramvaja...
Tramvaji ne prometuju kroz Novi Zagreb zbog kvara na elektroenergetskom kablu HEP-a | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Tramvajske linije 6, 7, 8 i 14 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera...

Zbog radova na ispravljačkoj stanici Zapruđe, u utorak, 6. listopada, od 8 do 14 sati, bit će obustavljen tramvajski promet Avenijom Dubrovnik i Avenijom Marina Držića do raskrižja s Ulicom grada Vukovara, objavio je na svojim stranicama ZET.

Tramvajske linije 6, 7, 8 i 14 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 6: Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Žitnjak
Linija 7: Savski most - Savska cesta - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Šubićeva - Dubrava
Linija 8: Mihaljevac - Branimirova tržnica - Autobusni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Heinzelova
Linija 14: Mihaljevac - Trg bana Josipa Jelačića - Savska - Savski gaj (rotor)

- Umjesto tramvaja, uspostavlja se privremena autobusna linija 607 (Savski most - Novi Zagreb - Ulica grada Vukovara) - poručuju iz ZET-a.

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