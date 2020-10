'Novi Zakon o elektroničkim medijima će utvrditi uredničku odgovornost za komentare'

Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija, osvrnula se dan nakon pucnjave na komentare na portalima i društvenim mrežama poručivši kako svi moraju osuditi ovakav čin strašnog nasilja

<p>Razočaranje nije razlog za nasilje. Ovo je strašan čin nasilja koji svi moraju osuditi, poručila je ministrica kulture i medija, <strong>Nina Obuljen Koržinek</strong>, dan nakon pucnjave na Banske dvore i policajca koji je stajao ispred. Nakon ovog događaja, dodala je, otvorio se cijeli niz pitanja oko ponašanja na društvenim mrežama i odgovornosti onih koji objavljuju komentare u medijima. Naime, ljudi na društvenim mrežama masovno podržavaju taj čin <strong>Danijela Bezuka (22). </strong></p><p>- Novi Zakon o elektroničkim medijima, koji upućujemo za dva tjedna u javno savjetovanje, imat će strože odredbe što se tiče komentara, a gdje će se vrlo jasno utvrditi urednička odgovornost, ne samo za sadržaj u okviru članaka nego i za komentare koji se objavljuju. S druge strane, društvene mreže nisu regulirane medijskim zakonima i tu je jako važno da se svaki poziv na nasilje i svaki iskaz mržnje prijavljuju policiji - istaknula je naglasivši kako je najvažnije poticati medijsku pismenost. </p><p>- To je jedan fenomen s kojim se ne susreće samo Hrvatska nego je to globalni fenomen. Europska komisija je prije nekoliko tjedana objavila rezultate analize Kodeksa, kojeg su društvene mreže same potpisale i zaključeno je da su napravljeni određeni iskoraci po pitanju samoregulacije, a čini se po najavama kako će se ići i prema jednom zakonodavnom okviru i reguliranju društvenih mreža - poručila je.</p><p>Nakon pucnjave su oko Markova trga postavljene barikade pa više ni novinari ne mogu čekati ispred Banskih dvora kako bi ulovili izjave ministara jer je to ustvari jedini način da do njih dođu i postave im pitanja, obzirom da nemaju redovne konferencije. Udruga GONG upozorila je na taj problem. </p><p>- Mi smo otvoreni za izjave. U ovom konkretnom slučaju, rješenja koja ćemo tražiti i za vaš rad ovdje na Markovu trgu, treba uzeti u obzir i vašu sigurnost i svih drugih koji prolaze ovim prostorom. Svakako da ćemo naći načina da se ni na koji način ne izgubi vaša mogućnost da postavljate pitanja, a da to istovremeno bude sigurno. Mi ćemo, kao i do sada, biti na raspolaganju za izjave - poručila je novinarima.</p><p>Istaknula je kako je Hrvatska sigurna zemlja, a ovo su incidenti koji se, nažalost, uvijek mogu dogoditi. </p><p>- Kao društvo svi imamo svoj dio odgovornosti da promoviramo društvo koje će biti tolerantno, uvažavati druge i koje će prepoznati ako postoje neka ponašanja koja nisu u skladu sa zakonima. Ja se osjećam sigurno, ali naravno da svatko od nas treba doprinijeti da se svi osjećamo sigurnije - rekla je. </p><p>Na pitanje je li bilo sigurnosnih propusta, Obuljen Koržinek poručila je kako nije "kvalificirana za o tome imati svoje mišljenje."</p>