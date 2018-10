Novinar koji štrajka glađu je kritično: 'Krvare mu crijeva...'

Zdravstveno stanje Domagoja Margetića, zagrebačkog istraživačkog novinara koji štrajka glađu zbog prijetnji kojima je izložen, sve je gore. Kako su na društvenim mrežama izvijestili njegovi suradnici, u noći s ponedjeljka na utorak Margetiću je pozlilo te je prije dva dana u 41. dan štrajka ušao u iznimno teškim zdravstvenim okolnostima.

Margetiću je pozlilo i izgubio je svijest i nastupio je niz zdravstvenih problema od krvarenja u debelom crijevu do teškoća u radu srca. Hitna je intervenirala i kazali su mu da mu je potrebna hospitalizacija, ali on ju je odbio.

- Večeras oko 19 sati Domagoju je naglo pozlilo. U trenutku kad je izgubio svijest s njim su bili kolege i prijatelji, Došlo je do krvarenja debelog crijeva, ukočenosti desne strane glave, jakih bolova u bubrezima, a ponovno su ustanovljene i teškoće u radu srca. Intervenirao je tim hitne pomoći, više puta tijekom intervencije upozorili su Domagoja na njegovo izuzetno ozbiljno i kritično zdravstveno stanje, ali obzirom da je u tom trenutku bio pri punoj svijesti, potpisao je kako odbija preporučenu hospitalizaciju, na čemu su liječnici više puta inzistirali. Stav liječnika hitne pomoći bio je kako Domagoja treba hitno hospitalizirati i pružiti mu potrebnu medicinsku pomoć. Domagojevo stanje je izuzetno ozbiljno i pozivamo sve one koji mogu utjecati na eventualno stvaranje uvjeta u kojima bi istraživački novinar Domagoj Margetić prekinuo štrajk glađu da to i učine. Istovremeno su se nastavili i pritisci i prijetnje, te je Domagoj u dogovoru s prijateljima najavio podnošenje nove prijave zbog najnovijih prijetnji i pritisaka, za koje je saznao upravo tijekom ove večeri. Još jednom upozoravamo - Domagojevo stanje je vrlo ozbiljno i kritično, na što su upozorili i liječnici, posebno zbog jakog krvarenja debelog crijeva . Jednako tako liječnici su upozorili da sve dok je pri punoj svijesti, niti jedan liječnik ne smije poduzimati išta bez Domagojeve suglasnosti, odnosno ukoliko se on izričito protivi. Domagoj noćas ulazi u 41. dan štrajka glađu. - objavili su njegovi prijatelji na Facebook profilu.