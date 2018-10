Novinar tvrdi: Đakićev sin mi je prijetio, a Đakić me opsovao...

Novinar Ivan Žada za Index.hr je ispričao da mu prijeti Ivan Đakić, sin HDZ-ovog zastupnika i predsjednika HVIDRA-e Josipa Đakića. Žada je izjavio da mu je Đakić navodno pred svjedocima zaprijetio da će ga 'zatući'.

- Onog Žadu ću zatući, ali ne moram ja prljati ruke. Platit ću, znam već i koga u Zagrebu da to napravi umjesto mene - navodno je izgovorio pred nekoliko ljudi u kafiću, koji su to onda prepričali Žadi.

- Nije prvi put da mi prijete, ali prvi put imam svjedoke koji su me odmah nazvali i sve mi prepričali. Nije ugodno - rekao je Žada i dodao da se sve odvijalo na šanku popularnog kafića u Virovitici.

'Otac ne smije, pa ću ja'

- Đakićev sin je rekao: 'On dira moga oca.' Kada su mu ljudi rekli da je valjda njegov otac veliki dečko i da se može sam raspraviti, rekao je: 'Otac ne smije pa ću onda ja', izjavio je novinar.

Kada je čuo da mu mlađi Đakić prijeti, Žada je nazvao njegovog oca, Josipa Đakića koji mu je pak navodno poručio 'da od*ebe'.

Novinari Indexa pišu kako su preslušali snimljeni telefonski razgovor između Đakića i Žade.

- Što bih ja trebao? Punoljetan je čovjek. Čemu? Što bi ja sad trebao? - odgovorio je Đakić na Žadinu izjavu da neće dopustiti nikome da prijeti njemu ili njegovoj obitelji, pa ni Đakićev sin.

Kada mu je novinar rekao da se njegov sin pozvao na njega, Đakić mu je opsovao.

- Nema se on što pozivati na mene, ja mu nisam ništa rekao i od*ebi od mene - izjavio je Đakić. Na to mu je Žada rekao da on ne zna tako razgovarati.

- Ja sam za tebe pijančina, ja sam za tebe sve najgore. Što me onda zoveš uopće? - rekao je Đakić novinaru, a onda mu predbacio da je to napisao o njemu.

- Vi ste saborski zastupnik i imate sina. Ja sam danas u javnobilježničkom uredu ovjerio izjavu ako mi se što dogodi, ide vama i vašim sinovima. Toliko od mene - kazao mu je novinar.

'Nemam komentara, njemu ide tužba'

Nakon što su preslušali snimku, Indexovi novinari nazvali su Josipa Đakića i zamolili ga za komentar cijele priče.

- Za vas nemam komentara, a za njega ide tužba - rekao je Đakić i prekinuo vezu.