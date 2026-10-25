Novinari su im 'Jude' i 'crvi' jer su možda posljednja brana okupaciji države

Kad se nakon trodnevnog bijega od policije napokon “ukazao” pred ulazom u splitski zatvor, jedan od vođa Torcide, Stipe Lekić, pozirao je s majicom na kojoj je pisalo “Novinari crvi”.

Nije na majicu stavio policiju koja ga je hapsila. Nije stavio ministra policije Davora Božinovića, pa čak ni premijera Andreja Plenkovića, koji su osudili nacističko divljanje Torcide i pokrenuli kazneni progon. Nije stavio Igora Štimca koji je Torcidi dijelio lekcije, nije spomenuo čak ni Aleksandra Vučića koji je, navodno, prema tumačenjima nekih HDZ-ovaca i desničarskih bukača, stajao iza ovog sramotnog nacističkog kortea. A nije se, bogami, sjetio ni “zavjere Srba, masona ili udbaša”. Ali sjetio se novinara. Novinari su krivi što je Lekić s Torcidom marširao uz skandiranje Adolfu Hitleru i Auschwitzu, što je vikao “ajmo, ajmo ustaše” i pjevao pogrdne pjesme o Anne Frank, kao što su novinari krivi što su prenijeli policijsku potjernicu za torcidašima, što su osudili nacističko marširanje...

Novinari su proglašeni “crvima”. Ne i policija koja ih je uhitila. Nakon toga huškačka desničarska organizacija na Facebooku je objavila potjernicu za 12 novinara koji su pisali o nacističkoj predstavi Torcide, a prenijela ju je i Torcida na svojoj stranici uz poruku “Hrvatska već vidje svakakvih čuda, ali ne nađe štrika za toliko Juda”. Valjda istog onog štrika kojim bi Marin Miletić vješao ljude na trgovima “za noge, da što dulje budu živi, da ih ptice jedu”. Zašto su novinari Jude, a to nisu ni premijer, ni ministar, ni policija, ni tužitelji, ni sudovi, ali ni mafijaši, korumpirani političari, tajkuni i kriminalci koji su Hrvatsku zatrpavali smećem, kao ni lokalni šerifi, ni manipulatori, ni huškači? Novinari su huliganima, ali i ustašoidnim provokatorima, fašističkim huškačima, pa čak i samom premijeru Andreju Plenkoviću, postali neprijatelji, protivnici, “izdajnici” ili naprosto smetnja. Više se žuči po društvenim mrežama prolilo po novinarima nego po akterima njihovih otkrića, objava, vijesti i komentara.

A zašto je tome tako? Zato što su novinari, naročito oni neovisni, možda posljednja brana okupaciji države, pokoravanju institucija, osvajanju društva, i to ne samo od strane HDZ-ove vladajuće koalicije, već i lidera desničarske kleronacionalističke revolucije koja je od Marka Perkovića Thompsona preko navijačkih tribina do huliganskih pohoda poharala Hrvatsku. U godinama gromoglasne šutnje intelektualaca, javnih osoba, pa čak i političara, odnosno u godinama njihova konformizma i oportunizma, kalkulacija i straha, novinari i mediji našli su se u prvim redovima otpora korupciji, kriminalu, gaženju Ustava i zakona, kršenju ljudskih, manjinskih i ženskih prava. A nogometni huligani postali su isukani mačevi tog pokreta. Postali su grupacije koje imaju zadatak promovirati jednu ideologiju, utjerivati strah u kosti svim kritičarima, širiti psihozu i isticati prijetnje svima koji se usude stati na put njima, ali i njihovim političkim pokroviteljima. Torcida se u svojoj objavi nakon naci-kortea zapitala zašto se njihova manifestacija uzima ozbiljnije od svih većih problema u državi, pa i “nagomilanog smeća”. Pa ipak, nikad prije toga na njezinoj tribini, kao ni na tribini Maksimira ili Rujevice, nije istaknuta objava protiv trovača Hrvatske, mafijaša, kriminalaca i vlasti koja je sve to dozvolila.

I o kojoj upravo “novinari crvi” jedini izvještavaju. Torcida je samo zahvaljujući novinarima doznala za gospićki otpad kojim sad kamufliraju svoj nacizam. Pa onda u svojim objavama napada jedino novinare. Novinari su vladajućoj politici postali neprijatelji, u tom smjeru je išla i saborska objava Andreja Plenkovića protiv “ljevičarskih novinara”, a huligani su postali saveznici vladajućih u obračunu s novinarima, ali i s drugim “histeričnim ljevičarima” u koje Plenković upire prstom. Primjerice, tijekom lanjske antifašističke povorke u hrvatskim gradovima gdje su nogometni huligani ZDS-om i visokim desnicama, pa čak i fizičkim prijetnjama, napadali mirne građane koji su prosvjedovali i protiv Plenkovićeve tolerancije ustaštva. Huligane ljute isti oni koji ljute Plenkovića. I oni u koje Plenković upire prstom. Tradicionalno, temeljna karakteristika desničarske ideologije, kao i glavna odlika autokratskih i diktatorskih režima, obračun je sa slobodnim medijima i eliminacija slobodnog novinarstva. Jer novinari se bore za iste one stvari koje desničari i diktatori nastoje ukinuti: demokraciju, slobodu, ljudska prava, pravnu državu, multikulturalno društvo, slobodu govora i izražavanja, prava manjina. I pravo kritike. I baš kao i prije stotinu godina, novi fašizam i nacizam, a kod nas novo ustaštvo, bazira se na neobrazovanim, agresivnim, frustriranim, manipuliranim masama koje u desničarskoj ideologiji pronalaze identitet, svrhu, osjećaj pripadnosti te naročito osjećaj moći i dominacije u društvu. Njima su novinari, intelektualci, liberali, useljenici, pa čak i žene, smetnja i prijetnja, konkurencija u svijetu u koji se ne uklapaju, koji ne razumiju i u kojem preuzimaju ulogu gubitnika i autsajdera. Nogomet je pritom, otprilike kao domoljublje i vjera, tek pokriće, alibi, pozornica za ispoljavanje najnižih strasti i najgorih poriva. Poput zazivanja Hitlera i Auschwitza ili linča novinara. To je slika Plenkovićeve Hrvatske nakon deset godina njegove neprikosnovene vladavine. U koju je krenuo kao europejski reformist usmjeren prema mijenjanju HDZ-a i povezivanju s liberalima i manjinama, a završava je u komplotu s Domovinskim pokretom, Thompsonom, desničarima, klečavcima, nacistima na hrvatskim ulicama i pozivima na vješanje u Hrvatskom saboru.