Novo rusko oružje: Imamo dron u obliku sove i jako je opasan...

Među brojnim izlošcima na Međunarodnom forumu vojne tehnologije koji se svake godine održava blizu Moskve javnosti je za oko posebno zapeo - dron. I to ne bilo kakav dron - ovaj naime izgleda poput sove. To, dakako, ima svoju funkciju - iz zraka ga je teže primijetiti i identificirati kao letjelicu, a ne - pticu.

Russia showcases its new spy drone resembling an owl at annual military expo https://t.co/AsjKAGtAJN