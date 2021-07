Pretpostavljala sam da će me dočekati loše stanje, ali ne u ovolikoj mjeri. Ovo je ipak premašilo sva očekivanja, priča nam Petra Radić (28), nova načelnica Podgore, koju je na početku mandata zatekao dug u visini skoro tri godišnja općinska proračuna.

Na svom Facebook profilu nedavno je podijelila zatečenu financijsku situaciju Općine, te pozvala te sumještane da minutom šutnje odaju počast proračunu.

Naime, sveukupni dug iznosi 31.230.388,30 kuna, što je otprilike 2,6 općinskih proračuna. Podgora, čiji je proračun oko 12 milijuna kuna, prema podacima koje je objavila Radić zaduženija je od Zagreba. Dio duga ostavila je prethodna vlast na čelu s načelnikom Antom Miličićem, a ostatak je otkrio novi vladajući tim od šest vijećnika s Nezavisne liste mladih.

- Proračun je iz 31. svibnja, a tu su i stavke koje smo mi još naknadno uračunali, sve narudžbenice, ugovore za ovu godinu i slično. Nakon što smo sve sumirali odlučili smo stanje podijeliti sa sumještanima - rekla je načelnica te se osvrnula na zatečeni dug.

- Najveći izdaci bili su za građevinske radove, velika većina nisu bili projekti - rekla je Radić.

Na internetskim stranicama Općine od nedavno su dostupni detalji o stanju financija te tako, između ostalog, doznajemo da Općina ima obveze na temelju ugovora o poslovnoj suradnji iz 2013. godine s 'Clubom Adriatic' d.o.o. u iznosu od milijun kuna za obnovu i rekonstrukciju zgrade stare uljare, koja nikada nije provedena.

Također, Općina ima i kredit u Erste & Steiermärkische banci u iznosu od 2,5 milijuna kuna. Rok vraćanja je 2. listopada 2021. godine, no dosad nije vraćena niti jedna kuna.



- Već smo krenuli s mjerama za smanjenje duga. Ne trošimo na ništa što nije neophodno, trenutno nemamo nikakvih zahvata ni radova. Prepolovili smo troškove telekomunikacija i ukinuli vijećničke naknade. Nadamo se i da ćemo s bankom uspjeti reprogramirati sve navedene dugove i postići malo likvidnije poslovanje - rekla nam je Radić te dodala kako je upravo zato morala staviti puno nadolazećih projekata na čekanje.

- Planirali smo različite projekte, od onih socijalne tematike i građevinskih zahvata do energetske obnove vrtića. U suradnji s tvrtkom koja se bavi EU fondovima istražujemo što bi od toga mogli ostvariti, no problem je što teško možemo ostvariti stopostotno financiranje. Ako nam prođe projekt maksimalno ćemo dobiti 80% sredstava, a mi ne možemo financirati preostalih 20% - požalila se načelnica, no istaknula je kako je bez obzira na sve i dalje optimistična.

- Ukoliko korona ne poremeti ovu sezonu i one nadolazeće, smatram da ćemo ipak uspjeti u drugoj polovini mandata ostvariti svoje planove ili ih barem započeti. Vrlo sam pozitivna - zaključila je.