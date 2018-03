'Novom mjerom ćemo 200.000 Hrvata osloboditi od dugova'

Želimo da mjere budu provedive i da obuhvate što veći broj ugroženih ljudi i da im se omogući novi početak. Želimo jednokratno otpisati dug kategoriji ljudi, njih oko 31.500, znači jednokratno otpisati dug prema središnjoj državi, tu bi spadali porezi, dugovi prema HZZO-u, mirovinskom osiguranju, dugovi za komunalne naknade, za Grad Zagreb... To bi bila mjera koja bi išla u kategoriju ljudi koji spadaju u socijalno ugroženu skupinu, ljudi koji primaju socijalnu naknadu. Mi smo otprilike vidjeli strukturu duga i najviše je prema središnjoj državi i ono što ide na teret državnog proračuna, kazao je državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Josip Salapić gostujući u emisiji Točka na tjedan N1 televizije.

Podsjetio je na riječi Andreja Plenkovića, radi se o tri mjere.

Odgovarajući na upit koji su kriteriji prve mjere kazao je da se tu radi o 31.500 ljudi koji su najugroženiji i u blokadi.

- To je ciljana skupina - kazao je.

- U drugoj skupini porezne olakšice za širi krug vjerovnika koji bi, ako pristanu, imali beneficije i olakšice u svom poslovanju, obuhvatilo bi se više od 200 tisuća ljudi koji spadaju u skupinu koji nisu poduzetnici i obrtnici. Govorimo o 40 milijardi kuna duga, ali vodimo računa o tome da 4.700 obrtnika i poduzetnika drži dug od 26 milijardi. Mjere se odnose na sve. Moramo svakako razdvojiti ljude i imati strukturu po kategorijama duga. Treća kategorija su ljudi koji su duže godina blokirani i trebala bi im se dati šansa za novi početak - kazao je Salapić.

O tome kad se može očekivati novi Ovršni zakon kazao je da je plan taj posao završiti do ljeta.

- Važna je osjetljivost Vlade, cilj premijera je da se obnovi zakon koji će vrijediti sljedećih 20 godina, da će imati senzibilitet prema zaštiti vladavine prava i štititi dostojanstvo čovjeka - kazao je.

Komentirao je i kritike predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

- Nema pritisaka, mi to možemo razmatrati kao konstruktivni doprinos predsjednice za novi ovršni zakon. Iako on može biti konkretan, svaki prijedlog je dobrodošao. Takav prijedlog dosad nismo dobili. Komentirati se može što se hoće, mi svakodnevno već nekoliko mjeseci radimo na novom ovršnom zakonu i problemu blokiranih građana, a to može konkretno samo Vlada koja ima konkretne ovlasti - kazao je.