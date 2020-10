Novotny: Hrvatska ne može izdržati još jedan lockdown

Za hrvatske prilike bio bi prihvatljiv njemački model ovršnih postupaka te izbjegavanje trajne blokade računa čime velik dio sugrađana tjeramo iz ekonomskog sustava, kaže analitičar Damir Novotny

<p>Ekonomski analitičar <strong>Damir Novotny</strong> za <a href="http://hr.n1info.com/Biznis/a565722/Novotny-Vlada-vise-nema-rezervi-na-koje-moze-racunati-za-pomoc-poduzetnicima.html">N1 </a>je jutros rekao kako ovo nije dobro vrijeme za ukidanje moratorija na ovrhe. Kaže da će kriza trajati još neko vrijeme te da dio građana neće imati plaću ili će imati smanjene plaće. </p><p>Ne misli i da je ovakav sustav dobar, jer da je, ne bi imali toliko blokiranih građana i mikropoduzetnika. </p><p>- Dugovi se moraju vratiti, naši građani su skloni zaduživanju za razliku od drugih srednjoeuropskih zemalja. Kod nas ulaze u dužničke odnose zbog nemogućnosti ostvarivanja normalnih dohodaka prema njihovim očekivanjima. Morali bismo promijeniti sustav naplate koji je prepun problema. Osnovni dug se mora vratiti, ali zatezne kamate su dva desetljeća bile iznimno visoke i još su visoke, one stvaraju ovu neodrživu situaciju. Previše je sudionika u tom procesu. Za hrvatske prilike bio bi prihvatljiv njemački model ovršnih postupaka te izbjegavanje trajne blokade računa čime velik dio sugrađana tjeramo iz ekonomskog sustava i prisiljavamo velik broj njih na sivu ekonomiju. Tako stvaraju dohotke u neformalnom dijelu ekonomije, ne plaćaju poreze i pokušavaju podmiriti dugove - rekao je Novotny.</p><p>Komentirao je i posljedice ove pandemijske krize i ovi val virusa.</p><p>- Hrvatska je u opću recesiju ušla daleko najmanje spremna u odnosu na druge zemlje EU. Ne možemo izdržati još jedan lockdown. Velik dio ekonomije ovisi o direktnom sektoru, o ponuđačima i primateljima usluge. Imamo velik strukturni problem koji se vuče desetljećima, nismo dovoljno aktivnosti usmjeravali prema realnom sektoru. Dobavljači servisnih ekonomija će se morati prilagoditi. Mislim da će biti teško balansirati potrebu da se ekonomske aktivnosti nastave. Dio ponuđača ugostiteljskih usluga vjerojatno neće moći preživjeti krizu ni uz pomoć Vladinih mjera. Čitav je niz pritisaka koji ovu krizu čine najdubljom ekonomskom krizom u povijesti prostora moderne Hrvatske. Vlada više nema rezervi na koje može računati za pomoć poduzetnicima i poduzećima, očekuje se pomoć EU fonda, no to će biti na raspolaganju tek u proljeće - rekao je.</p><p><br/> Dodaje da smo propustili cijelo desetljeće rasta i stvaranja pričuva i nalazimo se u situaciji da pada ekonomska aktivnost, a rezerva nemamo.</p>