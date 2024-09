Novozelandska maorska kraljica okrunjena uoči pokopa svog oca

Kralj je umro samo nekoliko dana nakon proslave 18. godišnjice krunidbe. Tekau-maa-rua, vijeće sastavljeno od 12 predstavnika, njegovu je 27-godišnju kći Nga Wai Hono I Te Po proglasilo novim monarhom. Ona je osmi maorski monarh i druga žena koja nosi tu titulu. Prva žena na tom položaju bila je njezina baka Te Arikinui Te Atairangikaahu koja je umrla 2006. godine.

Uloga maorskog monarha nije automatski nasljedna, ali svi su dosadašnji kraljevi i kraljice bili izravni potomci svojih prethodnika.

Nova kraljica okrunjena je na ceremoniji poznatoj kao Te Whakawahinga, dok su se deseci tisuća ljudi okupili na pokopu pokojnog kralja Tuheitije. Njegov lijes je niz rijeku Waikato odnijela flota kanua do njegovog posljednjeg počivališta na vrhu svete planine Taupiri.

Tisuće ljudi postrojile su se uz ceste i rijeke koje vode do planine, izvodeći haku (ceremonijalni ples) i waiatu (pjevanje) kako bi se oprostili od kralja. Njegovu su udovicu do planine ispratile novozelandske obrambene snage i kolona od 100 bicikala prije nego što su nosači pokrova uz pomoć užadi prenijeli njegov lijes do vrha.

Novozelandski premijer Christopher Luxon rekao je u izjavi da je kralj imao dubok utjecaj na mnoge živote.

"Kiingi Tuheitia bio je skromni vođa koji je služio svom narodu mudrošću, manom (autoritetom) i nepokolebljivom predanošću Kotahitangi (jedinstvu)." Nova kraljica će nositi "plašt vodstva koji je ostavio njezin otac", rekao je Luxon. "Put pred nama je osvijetljen velikim nasljeđem Kiingi Tuheitije."

Kiingitanga (pokret kraljeva Maora) osnovan je 1858. s ciljem ujedinjenja Maora pod jednim suverenom. Maorski monarsi nemaju zakonsku moć, ali igraju glavnu simboličku i kulturnu ulogu jedinstva i imaju nacionalni utjecaj.