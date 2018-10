Monstruozan napad u vrtiću: Žena je nožem izbola 14 djece!

Žena naoružana kuhinjskim nožem napala je djecu na ulazu u dječji vrtić u kineskome gradu Chongqingu na jugozapadu zemlje u petak te ozlijedila 14 djece, objavila je policija. Riječ je o djeci staroj tri i četiri godine.

Tridesetdevetogodišnja žena identificirana samo po prezimenu Liu djecu je napala kad su se vraćala s jutarnje gimnastike oko 9.30 po lokalnom vremenu, objavila je policija na svojoj službenoj stranici na Weibou, mreži sličnoj Twitteru.

RT Echinanews "Woman detained after stabbing and injuring 14 children from a kindergarten in SW China's Chongqing on Friday. The injured have been sent to hospital. The motive of the attack is unclear, and a further investigation is underway. pic.twitter.com/yXPwzXB14A"