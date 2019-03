Nožem pokušao ubiti svog zeta invalida i njegova prijatelja?

U subotu oko 20 sati, alkoholizirani I. K. (55) pokušao je ubiti Juricu B. (30) iz Topličice pokraj Novog Marofa i njegova prijatelja (53) u dvorištu Juričine obiteljske kuće.

Još dvjema osobama zaprijetio je ubojstvom. Potom je odšetao, no policajci su ga zatekli i uhitili nedaleko od mjesta napada. Kako doznajemo od policije, I. K. došao je u dvorište i bez ikakva povoda najprije fizički napao a potom nožem, koji je donio sa sobom, u prsište ubo starijeg muškarca, a zatim i vlasnika kuće u trbuh.

'U kući se stalno pijančevalo'

- Mislim da je čovjek koji ih je napao Juričin punac. Više nije mogao sve to trpjeti, pa je htio sam napraviti reda i uzeo pravdu u svoje ruke. Jurica i njegova supruga kupili su kuću i doselili se prije šest-sedam godina. Nisu se ni s kim družili. Uglavnom žive izolirano. No u toj kući se stalno pijančevalo. Stalno su dolazili Juričini prijatelji i pili bi po cijele dane i noći. Bilo je i svađa supružnika zbog toga. Ivanin otac to nije mogao više trpjeti. Najžalosnije je što će sad najviše stradati onaj koji je sve to želio spriječiti. Mislim da je bilo samo pitanje vremena kad će se sve to dogoditi - kažu mještani Topličice.

Jurica B. teški je invalid, pa policija osumnjičenog za napad na njega tereti za pokušaj teškog ubojstva, a za napad na drugog muškarca terete ga 'samo' za pokušaj ubojstva.

Narušeni odnosi u obitelji

- U vrijeme napada u kući je bilo više muškaraca. Jurica je bio u invalidskim kolicima. Stradao je prije nekoliko godina kad se vozio autom s prijateljem iz noćne smjene s posla. Otada je invalid. Imaju troje male djece. Obitelj je pod nadzorom Centra za socijalnu skrb. Mislim da je centar probleme te obitelji već odavno mogao riješiti da je bilo volje i da se to nije trebalo dogoditi. Jurica se po cijele dane vozio autom koji je prilagođen njegovu invaliditetu, pa mislim da je uglavnom sam nabavljao piće ili su mu ga donosili prijatelji - kaže mještanka.

Ako je to doista tako, obiteljska atmosfera u takvim uvjetima nije bila pogodna za odgoj i rast djece.

- Vidjeli smo da je Hitna dolazila kod obitelji Jurice B. Kasnije, oko 1 sat, došli su i vatrogasci. Oni su ispirali krv nakon nesreće. Iznenađeni smo, ali to je bilo očekivano - kažu mještani.

Ističu da obitelj živi od Juričine mirovine i invalidnine, a da je Ivana zaposlena kao njegovateljica invalidnog supruga te da primaju i dječji doplatak. U policiji su nam potvrdili da je osumnjičeni bio pod utjecajem alkohola te da je s jednim od ozlijeđenih u nekakvoj rodbinskoj vezi. Ranjenike su prevezli u varaždinsku bolnicu, gdje su ih operirali. Za sada njihove ozljede još nisu okvalificirane. Policija nije mogla potvrditi jesu li i ozlijeđeni muškarci bili pod utjecajem alkohola.