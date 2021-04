''Iransko atomsko oružje je upereno protiv Sjedinjenih Američkih Država'', samo su neki od današnjih velikih naslova na LED ekranima u bečkoj podzemnoj. Nuklearni pregovori u bečkom Grand hotelu su očito dobili na dinamici otkako je prošli tjedan Iran najavio početak proizvodnje 60 postotnog urana.

No, što se zaista odbija iza zatvorenih vrata osjetljivih nuklearnih pregovora, poznatijih kao ''Iranski nuklearni dogovor'' imali smo priliku doznati iz razgovora s kineskim ambasadorom i predstavnikom kineskog naroda pred UN-om i drugim internacionalnim organizacijama u Austriji, Wang Qunom.

- Vidimo produktivan rad od strane zajedničke komisije pod vodstvom EU kolega. Što se tiče pregovora, sve strane imaju zajedničko mišljenje oko finalne formule kako da vratimo Iran na dogovore iz sporazuma Zajednički sveobuhvatni plan akcije (JCPOA). Pregovori se odvijaju u smjeru ukidanja sankcija. U tom duhu SAD moraju ukinuti sve nametnute sankcije, ne samo prema Iranu već svim trećim stranama. To se odnosi i na Kinu – zaključuje Qun.

Na pitanje da li je četvrti po redu sastanak donio neke zaključke, Qun odgovara da nije, međutim kaže kako su sada stvari puno jasnije te da će se uskoro započeti s postupkom pisanja. Tvrdi da je sada puno jasnije kako će izgledati finalni dokument, u obliku strukture te ključnih elemenata koji će biti uvršteni.

- Sada nam je nakon razgovora puno jasnije kako ćemo sve prevesti na pisani jezik koji će biti na dokumentu – otkrio je kineski pregovarač.

Javad Zarif, dužnosnik iranske vlade, na Twitteru je objavio kako je na ministarskom sastanku preostalih sudionika JCPOA naglasio posljednju šansu za EU da spasi JCPOA. Prozvao je EU da dijeli krivnju sa SAD-om za nepopravljivu štetu nanesenu Irancima. Priložio je podatke o trgovini Iran-EU 2014 -2019., koje, tvrdi Zarif, pokazuju da je E3 / EU ozbiljno prekršio svoje obveze JCPOA.

Još 2018. godine iranski vrhovni vođa je upozorio kako će Iran nastaviti s obogaćivanjem urana ako Europa ne ispuni njegove zahtjeve.

- Europske banke trebaju zajamčiti trgovinu s Islamskom Republikom. Ne želimo započinjati sukob s te tri zemlje (Francuska, Njemačka i Britanija), ali mi im ne vjerujemo - rekao je ajatolah Ali Hamnei u izjavi na svojoj službenoj stranici. Hamnei je također dodao da europske sile moraju obećati da neće tražiti nove pregovore o iranskom balističkom programu ni regionalnim aktivnostima na Bliskom istoku. Dodao je da Europa mora u potpunosti zajamčiti da će kupovati iransku naftu.

Ministar vanjskih poslova islamske republike Iran, Seyed Abbas Araghchi je najavio kako će Iran napustiti pregovore ukoliko bude suočen sa ''pretjeranim zahtjevima, gubljenjem vremena ili iracionalnim cjenkanjem''. U sinoćnjoj Twitter poruci Seyed Abbas Araghchi je prozvao novinare koji izvještavaju iz Beča ne navodeći nikakve konkretne argumente za to.

- Ne znam tko je ''izvor informacija'' za televizijske novinare u Beču, ali ona/on zasigurno nije informiran - navodi iranski ministar vanjskih poslova Seyed Abbas Araghchi.

Podsjetimo, pregovori čiji cilj je uskrsnuti sporazum iz 2015. godine započeli su u pozitivnom tonu 9. travnja u Beču. U njima sudjeluju Njemačka, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Rusija, Kina i Iran. Obzirom da Iran nije želio direktnu nazočnost predstavnika SAD-a u pregovorima, oni su smješteni u hotelu preko puta i poruke im se dostavljaju metodom indirektne diplomacije.

Međunarodna agencija za atomsku energiju priopćila je prije tjedan dana da je Iran obogatio uran s 20 posto na 60 posto čistoće u nuklearnom postrojenju Natanz. To znači da su postepenim koracima kršili sporazum sklopljen sa svjetskim silama koji je odredio postotak od 3,67 posto. Obogaćivanje urana u smjeru vojnog oružja bio je iranski odgovor na prošlotjedni cyber napad na njihov nuklearni pogon za koji su optužili Izrael. Međutim, Izrael nije potvrdio ni porekao umiješanost u napad, no neki mediji, pozivajući se na neimenovane obavještajne izvore, izvještavaju kako je to bila sabotaža špijunske agencije Mossad.

Francuska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo, objavile su prije tjedan dana zajedničko priopćenje izražavajući "ozbiljnu zabrinutost" zbog iranske odluke o obogaćivanju urana. Iz razgovora s EU diplomatom ispred Grand Hotela doznajemo da niti sam ne može predvidjeti koliko dugo će pregovori potrajati.

Zapadne su države kritizirale obogaćivanje i pozvale Teheran da se pridržava nuklearnog sporazuma između Irana i svjetskih sila iz 2015. godine. Nazvale su to psihološkim pritiskom. Predviđa se kako bi nuklearni pregovori mogli trajati i do nekoliko mjeseci.