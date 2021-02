Kako prenosi britanski Mirror, Connor Elis Reed, 26-godišnji student kineskog jezika pronađen je mrtav u svojoj sobi u listopadu 2020. godine. Reed se zarazio korona virusom u studenom 2019. godine dok je živio i radio u kao učitelj u školi u Wuhanu. Mrtvog su ga pronašli godinu dana kasnije. Britanci pišu da je umro od predoziranja.

Vodio je dnevnik dok je bio zaražen u epicentru korona virusa, te u njemu nabrajao svoje simptome i podijelio svoje iskustvo s ovim zloglasnim virusom. Opisao je kako mu je stanje prvih 10 dana bilo problematično, a sve se dodatno pogoršalo 12. dana.

- Mislio sam da je prošao onaj problematičan period, no tek je tada započela noćna mora. Otežano sam disao, stalno sam morao odlaziti na wc. Znojio sam se i drhtao. Mislio sam da je to to, da nema povratka - napisao je u svom dnevniku Reed.

Nakon 24. dana bolest je popustila te je Reed uspješno prebolio zloglasni virus. Nakon godine dana kasnije pronašli su ga mrtvog u svojoj sobi.