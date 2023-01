Provjerite imate li je doma: Ova kovanica kune vrijedi 3000 €!

Numizmatičar Borna Barac gostovao je u N1 emisiji 'Novi dan' i komentirao vrijednost novčanica i kovanica u budućnosti.

Osvrnuo se na odlazak kune u 'povijest'.

- Može se reći da kuna odlazi u povijest, ali nije tako ustvari. Tržište se stvara godinama, nekakva vrijednost tih svih kovanica i novčanica pokazat će se u budućnosti, znači, ne sad - rekao je.

Savjetuje da svi budu na oprezu kako se ne bi 'sutra probudili bez novca, a da imaju vrlo malu vrijednost'.

Komentirao je i veliko zanimanje koje se pojavilo za kovanicu od 25 kuna s motivom Pelješkog mosta.

- Odjednom se uključila televizija, i ljudi su vidjeli da drugi stoje u redovima pred HNB-om i pomislili da bi to moglo nešto vrijediti. To je istina, ali 30 000 primjeraka je jako velika naklada. Pitanje je ako danas to platite 400-500 kuna, nećete se obogatiti. Uvijek će biti rijetko ono nešto za što postoji zanimanje, a čega ima malo - kazao je.

Posebno je istaknuo jednu kovanicu koja ima veliku numizmatičku vrijednost.

- Pet kuna u zlatu, izdanje 1994. godine. To je bila jubilarna kovanica od pet kuna i napravili su samo 200 komada u zlatu. Ta kovanica je tada koštala 500 maraka, a danas bi ta kovanica bila oko 3 000 eura, možda i više. To je jedan primjer, ali njih je jako malo - rekao je numizmatičar.

Objasnio je i koje bi još novčanice mogle postići veliku vrijednost.

- Imamo fantastičnu kovnicu, dubrovačku kovnicu, koja je radila 500 godina i ljudi malo znaju o tome. Tu postoje primjerci koji danas postižu desetke tisuća eura na tržištu. Imate i jedan križar, 1849. godina, koju je izdao ban Jelačić, ostalo je samo par komada ili 500 kuna iz vremena NDH - rekao je Barac.

Dodao je i kako postoje dvije kune na kojima piše tunj, gdje je t ispod glave ribe, pa UNJ i poručio kako je ta vrijednost 'strahovita'.

- Novčanice od 500 i 1000 kuna će biti jako rijetke jer je trebalo uložiti novac u njih, a ove manje novčanice vjerojatno nikad neće postići neku vrijednost - odgovorio je na pitanje vrijedi li sačuvati neke primjerke.

Numizmatičar je objasnio i kako mora izgledati novčanica koja će kasnije mnogo vrijediti.

- Mora biti prvoklasne kvalitete. Potpuno nova, praktički ispod čekića, ne smije biti savinuta. Ako imate takve novčanice, sačuvajte ih - savjetovao je Barac

