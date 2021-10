Na njemačkoj stazi Nürburgring u ponedjeljak je došlo do teške prometne nesreće u kojoj je poginuo Hrvat. Kako piše Jutarnji list poginuo je Nikola Koprivica, 34-godišnji Zagrepčanin, inače veliki zaljubljenik u automobile i stalni gost Nürburgringa.

Do nesreće je došlo na stazi na kojoj ljudi mogu platiti 25 eura kako bi se vozili vlastitim automobilima. Njemački mediji pišu kako je vozač Mazdw MX-5 poginuo nakon što se zabio u kamion vučne službe. Od siline udarca Mazda se zapalila i počela gorjeti. Detalji nesreće se još istražuju no svjedoci tvrde da je došlo do propusta organizatora. Vozač Porschea 911 GT3 zaustavio na stazi zbog curenja tekućine i po njega je odmah krenula šlep služba. No mjesto na kojem se nalazila šlep služba, prema neslužbenim informacijama, nije bilo propisno označeno te je na njih naletjelo devet automobila. Nikola je nastradao, a još sedam vozača je ozlijeđeno od kojih dvojica teže.

Do nesreće je došlo na Ex-Mühleu, zavoju neposredno prije dionice u kojoj je svjetski prvak F1 Niki Lauda doživio svoju stravičnu vatrenu nesreću na Velikoj nagradi Njemačke 1976. godine. Više pročitajte na Jutarnjem Listu.