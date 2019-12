'O dvoje nigerijskih studenata tražio sam očitovanje MUP-a'

Jutros sam od Ministarstva unutarnjih poslova zatražio očitovanje što se dogodilo s dvojicom nigerijskih studenata, rekao je čelnik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić (SDP). Podsjetimo, dvojica nigerijskih studenata ispričali su za portal Žurnal da ih je hrvatska policija deportirala u BiH tretirajući ih kao ilegalne migrante, unatoč činjenici da su u Hrvatsku doputovali s važećim vizama kako bi sudjelovali na svjetskom međusveučilišnom prvenstvu u Puli.

- Naravno da to potiče sumnju na mogućnost da je istina ono što stalno govorimo, a to je da obeshrabrivanje ili odvraćanje se događa u dubini teritorija, da ljudi koji čak dođu na sportska natjecanja da riskiraju da možda mogu biti ubačeni u kombi i vraćeni nazad u BiH. No suzdržao bih se trenutno od komentara dok ne dobijem očitovanje od MUP-a - rekao je Ostojić.

Podsjetio je da je Odbor prije tjedan dana imao raspravu o stanju na granici i o Schengenu.

- Inzistiram da se uz hrvatske poštuju i europski zakoni. Tamo nigdje nemate situaciju da se nekoga pokupi u Čabru i bez postupka vrati u BiH. Ja prioritet dajem ljudskim pravima. Znam da imamo poteškoće, ali kada čujete slovenski podatak da je kroz našu nepropusnu granicu prošlo 14.000 ljudi samo u prošloj godini, a da su ih oni uhvatili, onda se pitate koliko je još ljudi prošlo kroz našu nepropusnu granicu - izjavio je Ostojić.

Kazao je i kako je MUP-u najavio da je saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost doći u neposredni nadzor granice.

- Mi nećemo trčati kroz grmlje kao predsjednica države već ćemo pripremiti ozbiljne zahtjeve da provjerimo jesu li istinite informacije i da se na terenu oko toga uvjerimo - izjavio je Ostojić.

Ines Strena (Most) smatra da je, ako je točno da je policija deportirala nigerijske studente u BiH, to velika sramota.

Slučaj je sramotan i za bivšeg ministra unutarnjih poslova Vlahu Orepića, koji upozorava da se treba istražiti je li to istina.

- Ne znam detalje, trebam se upoznati sa situacijom - rekao je.

HDZ-ovi članovi odbora nisu imali komentara na slučaj dva nigerijska studenta.