'O jeb** ti!': Johnson je pred novinarima zbrisao u hladnjaču

Ako se ne možete načuditi ponašanju hrvatskih političara, posebno sad, u vrijeme predizborne kampanje, čekajte tek da vidite najnoviji manevar kontroverznog premijera Velike Britanije, Borisa Johnsona.

Naime, njegovu je izjavu pokušao dobiti reporter jutarnje emisije 'Good Morning Britain', a prvo je iznenađenje uslijedilo kad je Johnsonov pomoćnik promrmljao 'Oh, for fuck's sake' iliti - 'O, jeb** ti!'.

To je poprilično iznenadilo, ali i zabavilo voditelje u studiju, no reportera na terenu to nije obeshrabrilo. On je od premijera samo želio dobiti odgovor kada će se Johnson pojaviti u njihovoj emisiji, kao što je i obećao.

No, Johnson se nastavio izmicati novinarima da bi na kraju - zbrisao u hladnjaču.

Ovo zaista morate vidjeti: