O preminulom pacijentu s Raba oglasilo se Ministarstvo mora: 'Brodica je morala na pregled'

Prije svega, željeli bismo ovim putem izraziti žaljenje zbog ovog nemilog događaja i izraziti sućut. S obzirom da smo jučer, u petak, saznali za navedeni događaj, dopustite da prethodno zaprimimo sva izvješća i informacije o navedenom događaju kako bismo mogli utvrditi sve činjenice i postojanje odgovornosti u ovom slučaju, stoji u odgovoru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na upit 24sata o jučer otkrivenom događaju iz siječnja ove godine.

Podsjetimo, 21. siječnja oko jedan sat u noći 53-godišnji muškarac na Rabu je doživio infarkt, i na kraju preminuo. Tim hitne pomoći je na Rabu, kako doznajemo, do njega stigao najbrže što je mogao, i reanimirao ga, a onda pokušao pozvati brodicu za hitan medicinski prijevoz u KBC Rijeka no nitko se nije javljao na nekoliko telefonskih poziva. Pacijent je na kraju u Rijeku morao biti prevezen trajektom pa automobilom, što je trajalo puno dulje nego da je brodica stigla upomoć. Zbog jake bure nije mogao poletjeti niti helikopter, brodica je bila najbrže, i najbolje rješenje, no do nje se nije moglo.

U srpnju prošle godine Rab je dobio brzu brodicu hitne pomorske medicinske službe. Opremljena je medicinskim uređajima i, po svojoj definiciji, pacijentu unutar "zlatnog sata" povećava šansu za preživljavanje. Postojanje brze brodice na Rabu, međutim, nije pomoglo 53-godišnjaku, "zlatni sat" je potrajao puno duže.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL.

Prenosimo ostatak današnjeg odgovora Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u kojem nema, međutim, objašnjenja zbog čega se nitko nije javljao na poziv hitne pomoći Raba da se pokrene brodicu.

- Prema informacijama koje smo do sada dobili, posada se te večeri vratila s intervencije i javila kako brodica, s obzirom na intervencije koje je obavila po olujnom nevremenu toga, kao i proteklih dana (ukupno 4 intervencije u kojima je prevezeno 6 osoba) i posljedično štetu koju je pritom pretrpjela, da je potrebno obaviti pregled i utvrditi nastalu štetu (što je i učinjeno po smirivanje nevremena 23. siječnja kad je brodica upućena u brodogradilište), integralni je odgovor ministarstva Olega Butkovića.

- S obzirom na važnost cijelog sustava i njegovog funkcioniranja, kao i na ozbiljnost situacije, ne želimo prejudicirati, već utvrditi sve okolnosti ovog događaja stoga će se zatražiti upravni nadzor te ćemo vas, po saznanju svih činjenica i okolnosti, o istome i obavijestiti, zaključuju u odgovoru za 24sata.

Pacijent pao u arest putem do KBC-a Rijeka, vozili ga automobilom

Kako je poručeno u srpnju, kad je brodica stigla na Rab, sukladno sporazumu potpisanom između Ministarstva zdravstva, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, priobalni županijski zavodi za hitnu medicinu osiguravaju medicinski tim – doktora medicine i medicinsku sestru / tehničara, a lučke kapetanije osiguravaju vez, održavanje i posadu.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Prema neslužbenom pojašnjenju iz Ministarstva zdravstva, pacijent se srušio oko jedan iza ponoći, i hitni je tim odmah upućen na intervenciju, prije toga je, preko telefona, dao i upute za reanimaciju onima koji su hitnu pomoć zbog muškarca pozvali. Hitna je muškarca reanimirala, a paralelno se pokušavalo organizirati i transport za Rijeku, u bolnicu na Sušaku.

Preko Medicinsko prijavno dojavne jedinice, pokušalo se aktivirati brodicu na Rabu, ali se nitko nije javljao na telefon. Kako zbog olujne i orkanske bure nije mogao poletjeti niti helikopter, aktiviran je izvanredni trajekt, kako bi se pacijenta prevezlo do Stinice. Tamo ga je pak preuzeo kopneni tim, u osobni automobil, C5, iz ispostave Zavoda za hitnu pomoć Crikvenica. Automobilom se krenulo put KBC-a Rijeka, i tijekom tog puta pacijent je arestirao, odnosno pao u arest, srce mu je prestalo raditi. Naposlijetku ga je preuzeo kombi hitne pomoći, i pacijent je prevezen na Sušak. Jer, da stvar bude još gora, toga je dana, u to vrijeme, između Karlobaga i Senja na magistrali na snazi bila i zabrana prometa za vozila prve i druge kategorije.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Zašto se posada brodice na Rabu nije javljala na telefonske pozive hitne pomoći, ostaje nepoznato.

- Da su se javili, pacijent bi puno brže brodicom došao u bolnicu u Rijeci. Zato su se brodice i nabavljale, taj nam je segment nedostajao. Po takvom nevremenu može voziti samo brodica, ne pomaže ni helikopter, kažu nam neslužbeno u ministarstvu Vilija Beroša.

- Brodice su puštene u promet, ali sustav njihovog funkcioniranja nije uređen tako da su dostupne 24 sata na dan, ogorčen je Tomislav Petrušić iz udruge Hitna uživo 194, koja je prva dobila anonimnu prijavu ovoga slučaja.

'Nabavili brodice, i to je to, sustav ne funkcionira'

- Svrha brodica je da budu stalno dostupne, čemu inače služe? Da naplaćuju kazne na moru, obavljaju druge poslove? Naša je ekipa pacijenta reanimirala, trebalo je krenuti u transport da se ulovi 'zlatni sat', nitko se zadužen za brodicu nije javljao. I zašto je, osim toga, pacijent nakon trajekta vožen osobnim automobilom? Zna se da je pravilna masaža srca moguća u kombiju, koji stane uz cestu, što se može napraviti u automobilu?, pita se Petrušić.

- Preko Medicinsko prijavno dojavne jedinice pokušalo se kontaktirati djelatnike Lučke kapetanije Rab kako bi se digla brza brodica, s obzirom na to da je zbog bure bila zabrana vožnje za 1. i 2. skupinu vozila, te je time bio onemogućen adekvatan transport kopnenim putem (kombijem). Međutim, nitko se nije javljao na telefon niti nakon nekoliko zvanja, te je odlučeno s pacijentom krenuti trajektom pa kopnenim putem, preko Mišnjaka i Stinice. Taj je prijevoz trajao više od četiri sata, umjesto sata, sata i pol, koliko bi trajalo brzom brodicom. Putem je pacijent ponovno arestirao, u vozilu Citroen C5, gdje je nemoguće izvoditi adekvatnu reanimaciju, stoji u otvorenom pismu udruge, koje potpisuje Petrušić.

Predsjednik Hrvatskog sindikata hitne medicine Danijel Šota za 24sata kaže kako su jučer čuli da na Rabu postoje samo dva lučka djelatnika na dežurstvu, što je premalo za funkcioniranje sustava.

- Nemamo ništa protiv tih ljudi niti ih smatramo krivima, krivimo sustav koji je dozvolio takvo nešto. Nabavili su brodice i to je to, čujemo da ih se koristi za niz drugih stvari.

Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije dr. Senka Kajčić za 24 sata kaže kako je, sa strane hitne pomoći, sve odrađeno kako treba.