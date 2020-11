'Sljedeći put će preko kotlovnice slati poziv i kantu ugljena'

Što se tiče skoro svakodnevnog prepucavanja s premijerom, predsjednik smatra kako su njegovi istupi nužna obrana te kako je sve posljedica divljačke uvrede

<p>Predsjednik <strong>Zoran Milanović </strong>za <strong><a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/ne-propustite-milanovic-daje-ekskluzivni-intervju-za-vecernji-tv-1444615">Večernji list </a></strong>komentirao je situaciju u Hrvatskoj od kada mu je krenuo mandat, aferu Janaf, korona krizu, napad na zgradu Vlade. Rekao je kako je već nekoliko puta upozoravao da se osiguranje pojača te da je nakon napada nazvao predsjednika Vlade <strong>Andreja Plenkovića</strong> te mu izrazio podršku. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p><strong>Nacionalna sigurnost </strong></p><p>- Dogovorili smo se da nećemo inzistirati na vijeću za nacionalnu sigurnost . Međutim, čovjek je otišao dan kasnije u Bruxelles i u jednom sluđenom ispadu me optužio da zbog nekakve izjave iz 2016. godine ja snosim odgovornost. To je najluđi napad koji je pamtim u hrvatskoj politici u zadnjih 20 godina - rekao je Milanović. </p><p>Izjavio je kako smatra da će Plenković mimo njega uređivati pitanja od nacionalne sigurnosti te naglasio koliko je bitno da se održi sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost. </p><p><strong>Prepucavanje s premijerom </strong></p><p>Što se tiče skoro svakodnevnog prepucavanja s premijerom, predsjednik smatra kako su njegovi istupi nužna obrana te kako je sve posljedica divljačke uvrede, na koju svaka osoba koja ima mrvicu dostojanstva, mora reagirati. </p><p>- Što se tiče prepucavanja, nikakav dopis Andreja Plenkovića meni, po uzoru na ono kako sam se ja obratio njemu, formalno nije došao. Sljedeće preko kotlovnice neka pošalje dopis ovdje i kantu ugljena - rekao je predsjednik. </p><p><strong>Korona virus u Hrvatskoj </strong></p><p>Zoran Milanović komentirao je i situaciju s korona virusom. Smatra kako će biti još jedan val te kako je stanje u zemlji teško. </p><p>- Nismo pobijedili koronu kao što se hvastao predsjednik Vlade ljetos. Ona se vratila, tu je i s tim se ne živi normalno. Mi smo u izvanrednom stanju u kojem se donose izvanredne, neuobičajene mjere i za to je potrebna viša razina koordinacije i suglasnosti nacije, države i državnog aparata i Sabora. Je l' sad jasno što sam govorio - rekao je Milanović za <strong><a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/ne-propustite-milanovic-daje-ekskluzivni-intervju-za-vecernji-tv-1444615">Večernji list</a>.</strong></p>