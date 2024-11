O razgovoru Trumpa i Putina oglasio se Kremlj: To je fikcija...

Kremlj je u ponedjeljak porekao izvješća da je izabrani američki predsjednik Donald Trump proteklih dana razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nazvavši ih "čistom fikcijom" te kazao da Putin zasad nema namjeru razgovarati s Trumpom. Američki list Washington Post prvi je objavio da je dvojac razgovarao, pozivajući se na neimenovane izvore, te dodao da je Trump poručio Putinu da ne bi trebao eskalirati rat u Ukrajini.

Reuters je također izvijestio o pozivu, citiravši neidentificiran izvor.

"To je potpuno neistinito. To je čista fikcija, to su samo lažne informacije", rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Nije bilo razgovora", dodao je.

"Ovo je najočitiji primjer kvalitete informacija koje se sada objavljuju, ponekad čak i u popriličnom uglednim publikacijama", poručio je Peskov.

Na pitanje ima li Putin bilo kakvih planova za kontakt s Trumpom, Peskov je rekao da "zasad nema konkretnih planova".