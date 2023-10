O uhićenjima u Rijeci: 'Mi smo ranije prijavili nepravilnosti', o ASK-u: 'Bilo je i grubog nehaja'

Ministarstvo poljoprivrede je o tom slučaju o kojem mediji izvještavaju imalo više upita proteklih godina. Koliko je meni poznato, riječ je o potporama koje su dodijeljene prije 2017. godine, tvrtke i osobe koje se spominju su se javljale i poslije na određene natječaje, a čini mi se da su dobivale odbijenice. Mi smo prošle godine proveli određene revizije što se tiče spomenutih tvrtki, prijavili nepravilnosti i dalje kontaktirali nadležne institucije vezano za dvojbe koje smo imali, poručila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković komentirajući današnja uhićenja u Rijeci.

Naime, policija u suradnji s Uredom europskog javnog tužitelja od ranog jutra provodi akciju na riječkom području u kojoj su, do sada, uhićene tri osobe zbog sumnje u subvencijske prevare.

Upitana može li se bolje kontrolirati trošenje novca iz EU fondova, ministrica je naglasila kako trošenje novca, bilo iz EU fondova ili iz našeg proračuna, uvijek zahtijeva punu i jednaku pozornost.

- Ja mogu reći da je posljednjih godina sigurno značajno unaprijeđen sustav kontrole u Ministarstvu poljoprivrede, danas to katkad i usporava, i to treba reći. Najveći dio poljoprivrednika radi potpuno savjesno i izvršava sve svoje obveze, a sustav upravljanja nepravilnostima se ocjenjuje dobrim na međunarodnoj razini. Imali smo nekoliko presuda o slučajevima koje je radio Ured europskog javnog tužitelja, a riječ je o presudama i postupcima do kojih je došlo nakon prijave nepravilnosti u sustavu za prijavu Agencije za plaćanja Ministarstva poljoprivrede - istaknula je.

Govoreći o afričkoj svinjskoj kugi, ministrica je poručila kako još uvijek imamo istu zonu ograničenja kao i na početku. No...

- Situacija je u Brodsko-posavskoj županiji uredna i stabilna, imali smo na početku tri slučaja, imamo ih i dan danas. Nažalost, što se tiče Vukovarsko-srijemske županije, epidemija nije stala, iako imamo određenu stagnaciju u broju slučajeva, moramo javno komunicirati da ipak imamo i nova sela iz tjedna u tjedan. Primijetili smo u posljednje vrijeme, upravo pokušavajući epidemiološki istražiti pojavu u novim selima s obzirom na sve mjere, da je do određenih pojava došlo u najmanju ruku grubim nehajem, a vidjet ćemo da li je riječ i o nečem drugom - kazala je pojasnivši kako su se svinje nezakonito premještale iz jednog sela u drugo.

- Imamo određene postupke, ne samo kod posjednika, nego i što se tiče liječenja životinja kojih nije trebalo biti jer je riječ o afričkoj svinjskoj kugi. O tome postoje zapisnici i pokrenuti su postupci - dodala je.

Što se tiče Zadarske županije, istaknula je kako treba pričekati da završi epidemiološko istraživanje.

Govoreći o problemu opasnih čestica koje se nakon današnjeg požara u Osijeku mogu zadržavati u tlu i tri godine, Vučković je kazala da će Centar za sigurnost hrane i ostale službe čim to bude moguće izvršiti službenu procjenu i dati preporuke što činiti.

- O svemu se javnost izvještava pa neće ni ovog puta biti nedostataka - rekla je na pitanje kako možemo biti sigurni da se to povrće idućih dana neće naći na tržnicama i u trgovinama.

Nema još, dodala je, informacije koliko te čestice i tvari mogu biti opasne.

- Trenutno se gasi požar i postoji preporuka da ljudi ne izlaze ako nije nužno - poručila je upitana jesu li službe već na terenu.