'Obama će zaratiti s Iranom': Ovako je Trump govorio 2011.

Iran nikada nije dobio rat, ali nikada nije poražen u pregovorima, napisao je na Twitteru američki predsjednik Donald Trump, i to mu je prvo obraćanje javnosti nakon američkog napada dronom na konvoj s iranskim generalom koji je na kraju ubijen u akciji.

Većina analitičara smatra da su napetosti na Bliskom istoku na svom vrhuncu, a društvenim mrežama širi se Trumpov status iz 2011. kada je napisao da će 'Obama sigurno pokrenuti rat s Iranom, ako bude ponovno izabran'.

In order to get elected, @BarackObama will start a war with Iran.