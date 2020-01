Obilna kiša usporila požare u Australiji, sada prijete poplave

U australskoj državi Queenslandu pogođenoj požarima pala je obilna kiša u nedjelju i usporila neke od požara koji su od rujna zahvatili 2,5 milijuna hektara zemlje, ali vlažno vrijeme izazvalo je i velike poplave.

Na nekim područjima pala je četvrtina godišnjeg prosjeka kiše, prema Reutersovim procjenama, a Meteorološki zavod priopćio je da je u obalnom području palo do 160 milimetara kiše u 24-satnom razdoblju do nedjelje u 9 sati ujutro.

Now, the worst flooding in 100 years.



Let’s hurry up with that massive new coal mine though!



Is this really how people want to live?



If not, vote out climate sceptics.#AustraliaBurning #Australiarain #ClimateChange #ClimateEmergency #SaturdayThoughts pic.twitter.com/6GTyB7RLgA