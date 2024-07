Obitelj Ledić uselila u gradski park, mi osvojili još jedno zlato!

Uz više od 170 nagrada na međunarodnim i regionalnim natjecanjima, od čega preko 100 pripada našim native projektima, sada 24sata može pribrojiti još jednu! Na Native Advertising Awardsu, najrelevantnijem međunarodnom natjecanju u području native oglašavanja, osvojili smo zlatnu medalju u kategoriji Best use of In-Person or Virtual event za projekt "Unique Family".

Obitelj - svaka je posebna na svoj način. Ne biramo ih, ali možemo birati kako ćemo provoditi vrijeme s našim najbližima. Govoreći o obiteljima, svaki Ledo Quattro okus jedinstven je poput svakog člana obitelji. Ledo nam se obratio s izazovom – istaknuti se na tržištu sladoleda tijekom ljeta. U sezoni sladoleda, nismo željeli ponuditi nešto obično, već kampanju o kojoj će svi pričati.

Predstavili smo tipičnu hrvatsku obitelj kao domaćine na netipičnom mjestu - u najvećem javnom parku, Zrinjevcu. Na kratko smo kreirali novi dom našoj obitelji, a svi su bili pozvani kao gosti. Slučajni prolaznici, turisti, Zagrepčani - svi su bili pozvani na druženje i isprobavanje Quattro sladoleda. Uz igranje društvenih igara, ‘ćaskanje’, rješavanje križaljki, neki su čak dobili priliku pomagati u manjim kućanskim popravcima.

Svi posjetitelji, ali i naši online čitatelji, bili su pozvani sudjelovati u online natječaju za osvajanje vrijednog paketa sladoleda za cijelu obitelj. Kroz niz članaka i aktivacija, pozvali smo lokalne obitelji da otkriju što njihovu obitelj čini jedinstvenom i različitom, baš kao što je to i Quattro obitelj sladoleda. Saznali smo da postoje obitelji koje uvijek jedu juhu, obitelji koje jedu salatu uz svaki obrok, ali i one obitelji koje jedu sladoled s kruhom.

“Od briefa preko ideje do realizacije, sve je išlo tako prirodno i glatko. (...) Obje kampanje privukle su veliku pozornost čitatelja 24sata, slučajnih prolaznika, a sudeći prema glasovima žirija, i marketinških stručnjaka. Zahvalni smo Ledu što nam se s punim povjerenjem prepustio, zahvalni smo cijeloj ekipi 24sata koja je sudjelovala u realizaciji i Native Advertising Institutu na zlatnoj medalji u kategoriji "Best use of In-Person or Virtual event", izjavila je Martina Bartolić Aralica, urednica native sadržaja 24sata.

