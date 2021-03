Prošlo je više od godine dana otkako su piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, bojnik Marin Klarin (43) i natporučnik Tomislav Baturina (42), otišli na kobni trenažni let helikopterom, s kojeg se nisu vratili.

Od dva helikoptera Kiowa Warrior, koji su 27. siječnja 2020. trenirali u zraku iznad Zablaća kraj Šibenika, jedan je pao i na dubinu od 26 metara odnio dvojicu naših pilota. Još nema odgovora na pitanje što je pošlo po zlu i zašto se helikopter iz američke donacije 2016. survao u more, naglo i bez javljanja da nešto nije kako treba.

POGLEDAJTE VIDEO Piloti poginuli u Kiowi

Iz Ministarstva obrane i Glavnog stožera kažu da je istraga u završnoj fazi i da je kobni helikopter, doniran s njih još 15 u ukupnoj vrijednosti od 1,7 milijardi kuna, bio ispravan i održavan u skladu s pravilima struke. Istraživalo se je li uzrok pada vojne letjelice tehnički kvar ili ljudska pogreška.

Kako su isključili neispravnost i nepravilno održavanje, ostaje jedino zaključak da su piloti pogriješili. Riječ je o iskusnim pilotima, nastavnicima letenja u eskadrili helikoptera u 93. Zrakoplovnoj bazi Zemunik.

Njihovu obuku provodili su iskusni američki piloti po sistemu “treniraj trenera” te se znanje tako prenosilo dalje. Bojnik Marin Klarin imao je više od 2500 sati letenja, a poručnik Tomislav Baturina oko tisuću.

- Znam samo da svi lažu! - rekli su nam jučer ogorčeno u obitelji jednog od poginulog pilota, koju smo pitali o tužbi protiv MORH-a. Nisu htjeli govoriti o detaljima, a i u Ministarstvu šute kao zaliveni o detaljima tužbe.

Istraga nije gotova

Ministar obrane Mario Banožić u utorak je, predstavljajući plan nabave vojne opreme za ovu godinu, rekao da se u slučaju pada helikoptera Kiowa vodi sudski proces jer je jedna obitelj tužila Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

Tužbu su podnijeli prije okončanja istrage o tome što se točno dogodilo u helikopteru koji je odnio živote dvojice perspektivnih pilota.

U obitelji Klarin, podsjetimo, još je jedan član izgubio život kao vojnik Hrvatske vojske. Ivo Klarin, Marinov otac, poginuo je braneći Škabrnju tijekom akcije Maslenica 1993. godine. Marin Klarin, koji je kao jedan od najboljih pilota godinu dana prije pogibije sudjelovao na otvaranju vojarne Hrvatski branitelji Istre, rekao je da mu je posao pilota koji obavlja gotovo dvadeset godina izuzetna čast i ponos, a Tomislav Baturina je 2014. proglašen najboljim pilotom 18. naraštaja.

Danijel Vuković, inženjer zrakoplovstva i instruktor helikopterskih posada, nakon nesreće u Zablaću govorio je za Jutarnji list o razlici brišućih letova iznad mora i kopna. Govorio je o važnosti udaljenosti helikoptera od tla iznad kojeg leti i o razlikama kad je ispod helikoptera more, o zračnim jastucima i “downwashu”.

- U letu na malim visinama na helikopter djeluje i tzv. efekt tla, koji se manifestira kroz aerodinamičku interakciju helikopterskog rotora i tla, prilikom čega dolazi do drukčije slike strujanja zraka u odnosu na let na većim visinama. Blizina tla, pri kojem se ovaj učinak manifestira, definira se kao vertikalna udaljenost helikoptera od tla u području do otprilike polovice promjera rotora. U letu na takvim visinama kao posljedica se javlja smanjenje vertikalne brzine zračne struje, tzv. downwash, s glavnog rotora, što se izravno manifestira na smanjenje induciranog otpora i povećanje uzgona. Jednostavnije rečeno, pilot u letu helikopterom na maloj visini osjeća kao da mu se helikopter nalazi, odnosno lebdi na zračnom jastuku - rekao je Vuković te dodao da se efekt tla javlja u letu iznad ravnih i tvrdih površina, dok je isti učinak značajno narušen u letu iznad vodenih površina.

Vuković je rekao da treba utvrditi na kojoj je visini Kiowa letjela, tko je odobrio takvu taktiku upotrebe, je li provedena analiza svih rizika i, što je najvažnije, što kaže proizvođač o operativnim ograničenjima kad se leti helikopterom tog tipa iznad vodenih, odnosno morskih površina.

Istraga za koju odgovorni tvrde da je pri kraju trebala bi, među ostalim, utvrditi i na kojoj je visini unesrećena posade Kiowe letjela prije pada, jesu li posade Kiowe prošle obuku za spašavanja iz helikoptera pri padu u more, odnosno kako izaći iz helikoptera u slučaju pada u more.

Obitelji žele znati zašto su poginuli

Neki neslužbeni izvori tad su tvrdili da piloti Kiowa tu obuku nisu prošli. Iz zapovjedništva Hrvatskog ratnog zrakoplovstva tvrdili su da su piloti imali svu propisanu opremu, pojas za spašavanje i pojas za plutanje te da su ispoštovane i sigurnosne mjere leta iznad vode, odnosno da se letjelo u paru, uz obalu i tijekom dana te da je u pripravnosti bila i služba za potragu i spašavanje na moru.

Bojnik Marin Klarin pokopan je sa svim vojnim počastima na mjesnom groblju u Zadru 30. siječnja 2020. godine. Natporučnik Tomislav Baturina pokopan je 31. siječnja 2020. na mjesnom groblju u Sinju sa svim vojnim počastima kao pripadnik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Njihove obitelji žele znati zašto su poginuli.

A tog kobnog dana, kako je izvijestio MORH nekoliko sati nakon nesreće, dva helikoptera u 10.30 sati poletjela su u paru iz Zemunika prema Lori.

- Helikopter je iz neutvrđenih razloga udario u more. Drugi helikopter ostao je na mjestu događaja pozivajući u pomoć ribare. Uspjeli su izvući jedno tijelo i na obali ga pokušali reanimirati. Nažalost, nisu uspjeli. Letjelica je proizvedena 2011. godine. Stariji kolega imao je više od 2500 sati naleta, a mlađi oko 1200 sati - rekao je na izvanrednoj konferenciji za novinare u Zemuniku zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brigadni general Michael Križanec.

Dodao je tad da je, prema trenutačnim informacijama s kojima raspolaže, na maloj visini došlo do naglog udara u more i potvrdio da nije bilo ranijih predznaka, poziva.

- Dok se ne izvuče helikopter iz mora i ne skinemo sve podatke, ne možemo ništa zaključiti - rekao je nakon nesreće Križanec.

Iz Zagreba u Zadar hitno su dojurili i tadašnji ministar obrane Damir Krstičević i načelnik Glavnog stožera OS-a RH, general zbora Mirko Šundov.

Krstičević je tad izjavio da je u tijeku opsežna potraga za drugim pilotom, da je formirano povjerenstvo te o svemu izvijestio tadašnju predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović.

- Naši časnici su s obiteljima pilota kako bi im pružili pomoć i podršku. Naše misli su s obiteljima naših pilota i pružit ćemo im potporu u ovom teškom trenutku - rekao je tad Krstičević.

Jučer smo u MORH poslali službeni upit oko detaljnijih informacija o tužbi, no do zaključenja ovog izdanja odgovor nismo dobili.