Obiteljski liječnik: Na bolovanju sam bio tri dana u karijeri, ali naše im mišljenje nije bitno

Liječnik obiteljske medicine iz Rijeke, dr. Leonardo Bressan iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine je na Facebooku podijelio svoje nezadovoljstvo stanjem u hrvatskom zdravstvu i pokušao objasniti zašto će liječnici prosvjedovati 18. ožujka na Markovom trgu u Zagrebu, kao rezultat neuspješnih pregovora Ministarstva i liječničkih udruga.

Evo što je poručio.

- Kako se može osjećati liječnik koji cijeli svoj radni vijek u korist svih, zapostavlja svoje potrebe, potrebe svoje obitelji, koji u preko 35 godina rada izdrži raditi i kada je bolestan, bez da se kome žali (istina, poklekne triput po jedan dan bolovanja - u karijeri ukupno čak 72 sata bolovanja?), a istovremeno riskirajući svoju budućnost odrađujući neviđeni broj dijagnostičkih i terapijskih odluka na dnevnoj bazi, a u ono malo slobodnog vremena koje mu preostaje, pripremajući prijedloge za centralnu zdravstvenu vlast kako poboljšati funkcioniranje sustava i time olakšati svima korištenje i ostvarivanje zajamčenih prava iz zdravstvenog osiguranja, uporno i iznova kroz više od dva desetljeća? I kako se može onda osjećati kada mu ta ista zdravstvena administracija dade do znanja da sve što radi ne cijeni ni pišljiva boba? - napisao je dr. Bressan.

'Ispred sebe imam nezainteresirane državne činovnike'

- Kako se osjećati kada si eto već dva desetljeća prisiljen kontaktirati s intelektualno skromnim i nezainteresiranim dionicima centralnih zdravstvenih vlasti? Obeshrabren? Mala je to riječ... Razočaran? I to je mala riječ... Nezainteresiran? Nažalost, nisam tako odgojen... Kako se osjećati kada, bez želje za medijskom i drugom pozornosti, preko dva desetljeća pripremaš i "guraš" kvalitetna rješenja u korist svih, a ispred sebe imaš gomilu nezainteresiranih državnih činovnika, fiškalnog načina razmišljanja i ponašanja, uvijek spremni na hranjenje vlastitog ega na račun svih drugih? - dodao je dr. Bressan pa nastavio:

- Popis dosad ponuđenih rješenja, daleko od 'svjetala pozornice' i medijskog 'tapšanja po ramenu' je zaista već podugačak, do kada tako? Kakva me to sudbina prati jer sam izabrao biti ponosan član velike obitelji primaraca, obiteljskih doktora, članova KoHOM-a Centralna zdravstvena administracija prigodno ne štedi lijepe riječi prilikom Međunarodnog dana liječnika ali eto, sjeti se svih u sustavu osim obiteljskih liječnika? Koji cijeli sustav drže na svojim leđima? Koji su iznijeli 90% posla u epidemiji? Koji osiguravaju 90% svih medicinskih i ne-medicinskih potreba svih građana Hrvatske?

'Skupit ćemo snage za Markov trg, a onda možemo zatvoriti ordinacije'

- I sada je ta ista zdravstvena administracija, nakon što uporno ne prihvaća savjete, prijedloge, rješenja onih ljudi koji jedini znaju kako sve to spasiti, sada je ta ista zdravstvena administracija "uvrijeđena" jer zaista ne možemo dalje tako, jer ćemo skupiti ono malo snage koja nam je preostala i doći 18.03.2023. na Markov trg prije nego definitivno pošaljemo sve k vragu i jednostavno zatvorimo ordinacije i jednostavno odemo u zasluženu mirovinu pa se drugovi snađite sami kako najbolje znate (a ne znate !) ... Jesam li onda predodređen na trpljenje samovolje i prisile centralnih zdravstvenih vlasti? Hoću li i dalje raditi i pružati pomoć i utjehu svojim pacijentima, a na svoj i trošak svoje obitelji? Volio bih to znati prije 18.03.2023. ... Poslije toga, biti će kasno... Ne za mene, nego za sve vas - zaključio je dr. Bressan.

Na objavu dr. Bressana reagirao je i virovitički liječnik Berislav Bulat, opisavši sličnu situaciju.

- Ovo je i moja svakodnevica ili tek postaje pošto sam par desetljeća mlađi od Leonardo Bressan - svaki mjesec otpisane tisuće kuna i desetci radnih sati koji izgleda nikome ništa ne znače... "Sustav" propušta na sve strane! Zato prosvjedujemo na razne načine već godinama, a 18.3.2023. na Markovom trgu u Zagrebu - dođite nas podržati!! dok nas još ima... - nadovezao se dr. Bulat.

Najčitaniji članci