Objavili kartu: Nakon Talijana i Mađari su 'oteli' dio Hrvatske

Mađarska je prije nekoliko dana proslavila Dan nacionalnog zajedništva, uvedenog 2010. godine koji obilježava potpisivanje Trianonskog mirovnog ugovora koji je potpisan 1920. između Saveznika i Mađarske u palači Trianon u Versaillesu, a po čijim je odredbama Mađarska izgubila dvije trećine teritorija. Tada je on podijeljen između Austrije, Čehoslovačke, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca te Rumunjske.

- Trianonskim ugovorom uništeno je mađarsko društvo, ekonomija i politički sustav - rekao je državni tajnik za nacionalnu politiku Arpad Janos Potapi. Kako bi ilustrirali njegove riječi, mađarski Međunarodni ured za informiranje objavio je "povijesnu" kartu Mađarske na kojoj ju pet ruku komada, otima joj teritorij i stanovništvo. Između ostalih, na karti se "komada" i dio Hrvatske.

2/3 of the country was taken away https://t.co/ZYKJH78pcm pic.twitter.com/HGngXuvChw