Objavili novu kartu najtrusnijih područja: Evo gdje je Hrvatska

Istanbul i Izmir u Turskoj, Catania i Napulj u Italliji, Bukurešt u Rumunjskoj i Atena u Grčkoj. To su gradovi u najvećoj opasnosti od potresa na području Europe. Ove četri države godišnje generiraju gotovo 80 posto prosječnog godišnjeg ekonomskoh gubitka u iznosu od sedam milijardi eura i to upravo zbog potresa.

Odmah iza ove četiri zemlje dolazi Hrvatska. Ovih dana predstavljena su najnovija istraživanja o riziku od potresa u EU na kojima su znanstvenici radili protekle četiri godine.Interaktivnu kartu možete pogledati OVDJE.

– To je šokantan podatak, zato su procjene rizika jako važne. Trenutačno radimo na potresnom riziku za Grad Zagreb, a kad završimo, to će biti novi iskorak prema boljim procjenama koja ovise o kvaliteti podataka i što preciznijim kartama. Pilot-projekt je to za cijelu Hrvatsku - rekao je Josip Atalić s Građevinskog fakulteta u Zagrebu za Večernji list.

Taj projekt sufinanciran je novcem iz EU, a i sami građani mogu pridonijeti sa svojim podacima na web stranici potresnirizik.zagreb.hr.

Ljudske žrtve prate i velike ekonomske štete. Na području Europe potresi su samo u 20. stoljeću izazvali više od 250 milijardi eura gubitaka.

