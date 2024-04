Saharski pijesak stiže već noćas nad Hrvatsku! DHMZ je objavio satelitske slike: 'Pazite na UV...'

U Hrvatsku opet stiže 'doza' saharskog pijeska, objavio je Državni hidrometeorološki zavod na svojim stranicama. Iz DHMZ-a su objavili i satelitske snimke te su poručili građanima "Preko Sredozemlja se vidi dotok saharskog pijeska koji će u manjoj količini već noćas početi stizati i do nas. Danas i sutra uživajte u suncu, nabacite naočale i pazite na UV index"...

A evo kakvo vrijeme nas očekuje do kraja dana:

- Pretežno sunčano i toplo, u nekim krajevima i vrlo toplo. Vjetar slab i umjeren jugoistočni i istočni, na Jadranu jugozapadni, mjestimice sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27 °C - javljaju iz DHMZ-a.

Za utorak su objavili sljedeću prognozu:

- Prevladavat će sunčano. Vjetar slab i umjeren istočni i jugoistočni, na istoku s jakim udarima. Na Jadranu ujutro uz obalu mjestimice slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak. U noći na srijedu prema otvorenom moru zapuhat će jugo. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na Jadranu od 13 do 18 °C. Najviša dnevna uglavnom između 22 i 27 °C - navode iz DHMZ-a.

Dodajmo kako za ponedjeljak i utorak nisu na snazi nikakva upozorenja.

No nećemo cijelo vrijeme uživati na suncu. Sredinom i krajem tjedna u Hrvatsku stižu nove oborine... Ovdje pročitajte kakvo nas vrijeme očekuje za Praznik rada.

