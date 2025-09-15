Obavijesti

News

Komentari 1
SADAŠNJOJ ISTIČE MANDAT

Objavili su imena 11 kandidata za dječjeg pravobranitelja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Objavili su imena 11 kandidata za dječjeg pravobranitelja
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Odbor je najavio da će se dodatno kroz razgovore s kandidatima utvrditi uvjet osobnog zalaganja u promicanju i zaštiti prava djeteta, kako je propisano člankom 23. Zakona o pravobranitelju za djecu

Odbor za obitelj, mlade i sport utvrdio je listu od jedanaest kandidata koji ispunjavaju zakonske uvjete za izbor pravobranitelja za djecu, budući da sadašnjoj pravobraniteljici Helenci Pirnat Dragičević mandat istječe 22. studenoga, izvijestili su u ponedjeljak iz Hrvatskog sabora.

Riječ je o Tatjani Holjevac, Mireli Horvat, Marini Katinić Pleić, Tatjani Katkić Stanić, Marini Matković, Helenci Pirnat Dragičević, Mariji Ramljak, Almi-Mariji Rovis Brandić, Vanji Sljepčević Saftić, Tatjani Šikić i Editi Štok.

'SVIDJELO MU SE ILI NE' Pučka pravobraniteljica oštro vratila Plenkoviću nakon što ju je ponizio zbog Thompsona
Pučka pravobraniteljica oštro vratila Plenkoviću nakon što ju je ponizio zbog Thompsona

Svi kandidati predali su potpunu dokumentaciju i udovoljili zakonskim uvjetima, naglašava se u priopćenju.

Odbor je najavio da će se dodatno kroz razgovore s kandidatima utvrditi uvjet osobnog zalaganja u promicanju i zaštiti prava djeteta, kako je propisano člankom 23. Zakona o pravobranitelju za djecu.

Redoslijed razgovora bit će naknadno određen, a kandidati i javnost o tome će biti pravodobno obaviješteni, poručuju iz Sabora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Užasni detalji ubojstva na Kupi u Karlovcu: 'On ga je namamio i ubio, a ona si je prepisala BMW'
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Užasni detalji ubojstva na Kupi u Karlovcu: 'On ga je namamio i ubio, a ona si je prepisala BMW'

Amar je prijavljen nestalim 11. studenoga 2024., a njegovo tijelo pronađeno je tri dana kasnije na ušću Korane u Kupu. Ubojica je već tada bio uhićen zbog sitnih krađa...
Procurile poruke koje je slao osumnjičeni za ubojstvo: Ja sam Charlie Kirk, lažirao sam smrt...
NAKON ATENTATA

Procurile poruke koje je slao osumnjičeni za ubojstvo: Ja sam Charlie Kirk, lažirao sam smrt...

Ljudi koji su ga godinama poznavali kažu da je Tyler Robinson bio vrlo inteligentan, pratio je vijesti i većinu vremena provodio online ili igrajući igre...
ŠOK U bolnici u Dalmaciji ženi nakon spontanog pobačaja rekli da plod baci u kantu za smeće?!
STRAVA

ŠOK U bolnici u Dalmaciji ženi nakon spontanog pobačaja rekli da plod baci u kantu za smeće?!

Kada je pobacila fetus od osam centimetara, doktori su joj rekli da ga baci u wc školjku ili kantu za smeće. Iz zadarske bolnice izjavili su da nisu zadobili prijavu o spomenutom incidentu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025