Objavili su imena 11 kandidata za dječjeg pravobranitelja

Odbor za obitelj, mlade i sport utvrdio je listu od jedanaest kandidata koji ispunjavaju zakonske uvjete za izbor pravobranitelja za djecu, budući da sadašnjoj pravobraniteljici Helenci Pirnat Dragičević mandat istječe 22. studenoga, izvijestili su u ponedjeljak iz Hrvatskog sabora.

Riječ je o Tatjani Holjevac, Mireli Horvat, Marini Katinić Pleić, Tatjani Katkić Stanić, Marini Matković, Helenci Pirnat Dragičević, Mariji Ramljak, Almi-Mariji Rovis Brandić, Vanji Sljepčević Saftić, Tatjani Šikić i Editi Štok.

Svi kandidati predali su potpunu dokumentaciju i udovoljili zakonskim uvjetima, naglašava se u priopćenju.

Odbor je najavio da će se dodatno kroz razgovore s kandidatima utvrditi uvjet osobnog zalaganja u promicanju i zaštiti prava djeteta, kako je propisano člankom 23. Zakona o pravobranitelju za djecu.

Redoslijed razgovora bit će naknadno određen, a kandidati i javnost o tome će biti pravodobno obaviješteni, poručuju iz Sabora.