Objavio kartu Italije s Istrom: 'U Puli mi sve daje na Veneciju'

Lorenzo Giorgi, pročelnik iz Trsta koji je izazvao skandal kada je na Facebooku objavio kartu Italije kojoj su pripojene hrvatska obala i otoci, kaže kako nije očekivao da će ga zapljusnuti tolika količina reakcija.

- Ima tu dosta prijetećih poruka, to me zabrinjava. Stigli su čak i komentari iz Srbije i Makedonije. Ima nekoliko poruka u stilu "fašističko go**o, slomit ćemo ti noge". Ja volim Istru, volim ljetovati u Poreču i Rovinju, ne mogu vjerovati da se toliko prašine podiglo, to je uznemiravajuće, kaže Giorgi za Glas Istre.

Giorgi kaže kako se svi zločini moraju osuditi, a onda je govorio o tome kako ima dva Facebook profila, jedan privatni, jedan javni:

- Preuzeo sam tu kartu na svom privatnom profilu. Napisao sam ispod "la Nostra Italia" u afektu, jer sam Talijan. Nema tu ničeg što bi se moglo tumačiti kao poklič za teritorijalno posezanje. Ne shvaćam kako može doći do tog zaključka. Gledajte, kad idem u Rovinj ili Pulu, sve oko mene daje na Rim i Veneciju. Dakako, na poluotoku imate nasljeđe Austrije, tu je i slavenski narod. Grozim se kad mi neki sunarodnjak kaže da je bio na ljetovanju u Dubrovniku zaboravljajući talijanski naziv Ragusa. Ne trpim neukost prosječnog talijanskog građanina koji je poznaje povijest, koji ne zna što se dogodilo na istočnoj granici, ne poznaje fojbe, egzodus...

Na pitanje je li po njemu Istra bila talijanska, Giorgi odgovara:

- Ako mislite na povijesno razbolje upravljanja - onda da. Istra je nekad pripadala Italiji, kao što je prije pripadala Austriji, a poslije Jugoslaviji.

Giorgi smatra i kako je legitimno govoriti o istarskoj naciji:

- S povijesnog aspekta to je legitimno, u kontekstu veće autonomije jer govorimo o prostoru višestoljetnog spoja Latina i Slavena. No, o tome moraju razmišljati Istrani.

