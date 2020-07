U drugom ispitnom bloku od 25. lipnja do 3. srpnja, polagali su se izborni predmeti. Maturanti imaju rok za prigovore do 15. srpnja, a kona\u010dni rezultati bit \u0107e objavljeni 20. srpnja.

Objavljuju se rezultati Državne mature, prigovori do 15. srpnja

<p>Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje (NCVV) objavljuje preliminarne rezultate ispita <strong>Državne mature</strong>, koji su se ove godine polagali u dva bloka. U prvom ispitnom bloku, koji je održan od 8. do 24. lipnja, maturanti su polagali ispite iz hrvatskog jezika, stranog jezika, matematike te materinskih jezika nacionalnih manjina. </p><p><strong>PRATITE UŽIVO</strong></p><p>U drugom ispitnom bloku od 25. lipnja do 3. srpnja, polagali su se izborni predmeti. Maturanti imaju rok za prigovore do 15. srpnja, a konačni rezultati bit će objavljeni 20. srpnja.</p>