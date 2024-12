Obnavljaju Schlosserove stube u Zagrebu: Po stepenici će Grad Zagreb izdvojiti oko 9259 eura

Grad Zagreb počinje s rekonstrukcijom Schlosserovih stuba, omiljenog pješačkog prolaza i važnog dijela povijesne urbane cjeline našega grada. Radovi vrijedni skoro 1.5 milijuna eura započet će 2. prosinca 2024. godine. Ukupno je tamo 162 stepenica koje povezuju gornjogradski kvart Šalatu s donjim dijelom grada. Prema računici, ispada da će obnova koštati oko 9259 eura po 'stubi'.

- Ovaj projekt pokazuje našu posvećenost očuvanju povijesne baštine Zagreba, ali i unapređenju infrastrukture koju svakodnevno koriste naši građani. Schlosserove stube nisu samo pješački prolaz – one su dio identiteta našega grada, i uvjeren sam da će nakon rekonstrukcije zasjati u punom sjaju - izjavio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

Zagreb: Oštečene Schlosserove stube predstavljaju opasnost za prolaznike | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ime su dobile po poznatom hrvatskom liječniku i prirodoslovcu Josipu Kalasanciju Schlosseru.

Rekonstrukcija Schlosserovih stuba osigurat će bolju funkcionalnost ovog frekventnog prolaza, pri čemu će se zadržati njegova povijesna i kulturna vrijednost. Schlosserove stube upisane su u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a radovi će se izvoditi u koordinaciji s konzervatorskim nadzorom Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Neke od najpoznatijih i najstarijih zagrebačkih stuba | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Projektom je predviđena zamjena svih dotrajalih prefabriciranih elemenata, uključujući stube, podeste, pergole i klupe, uz sanaciju konstrukcije, kao i nova drenaža i odvodnja te sanacija nagnutog zida u duljini od cca 20 m.

Cilj je očuvati autentičnost stuba dok se istovremeno poboljšava njihova dugotrajnost i sigurnost, sve u skladu s najvišim standardima zaštite kulturne baštine.

Studenti medicine svakodnevno prolaze pravi kondicijski trening kada hodaju do fakulteta, a mnogi ju koriste i rekreacijski na putu do Šalate. Tijekom razdoblja rekonstrukcije, koja će trajati osam mjeseci, Schlosserove stube bit će zatvorene za pješački promet, no nakon rekonstrukcije bit će sigurnije, funkcionalnije i ljepše, na radost svih Zagrepčana i posjetitelja.