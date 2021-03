Ministar graditeljstva Darko Horvat za Dnevnik Nove TV govorio je gdje je zapelo s obnovom Zagreba i otkuda novac za obnovu. "Nigdje nije zapelo, proces se događa korak po korak. Pred izdavanjem smo potrebitih odluka. Napravljeni su procesi", uvjerava Horvat i napominje kako su zgrade spremljene za rušenje ili obnovu.

"U Zagrebu će u idućih mjesec dana biti riješeni zahtjevi. Sutra neće biti bagera na ulicama Zagreba, ali sutra će novih 50-ak odluka biti spremno. Ako želimo pravedno utrošiti novac iz EK moramo poštivati proceduru", kazao je.

Do sada je, kaže potpisano 88 odluka za obnovu. Damir Vanđelić kaže da još njemu u Fond ništa nije stiglo. "Svako rješenje ima potrebnu proceduru. Nitko ne bi htio biti dio procesa sumnje, ne želimo greške i možda zbog toga traje proces nešto duže", odgovara ministar.

Pozvao je Zagrepčane da samo s osobnom iskaznicom u Centru podnesu zahtjev. Mnogi se žale da je procedura prekomplicirana. Ministar tvrdi da nije.

"Ti procesi nisu komplicirani, treba doći na propisano mjesto, zahtjev se predaje poštom... Ako dođete u Info centar u Kneza Mislava sve možete riješiti samo s osobnom", kaže. Otkriva kada će prvi strojevi na ulice Zagreba. "To će se dogoditi u lipnju. To će raditi dionici građevinskog sektora. Uspjeli smo napraviti snimku stanja, to će raditi naši radnici", uvjeren je.