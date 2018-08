'Obnova rotora je ishitrena, Bandić radi što god ga je volja'

Oporbene stranke zagrebačke Skupštine u srijedu su najavljenu rekonstrukciju Remetinečkog rotora koja bi trebala trajati do početka 2020., ocijenile kao ishitrenu, nelogičnu i nesustavnu odluku "koja govori u prilog tome da gradonačelnik upravlja Gradom kako on to želi, bez savjetovanja i obavijesti građanima te pod okriljem godišnjih odmora kada nema sjednica Gradske skupštine".

Tramvajski promet Novim Zagrebom između Savskog mosta i Sopota obustavlja se od ponedjeljka 6. kolovoza zbog rekonstrukcije Remetinečkog rotora koja će trajati do početka 2020., a tijekom koje će preko Save voziti izvanredna autobusna linija 607.

Zagrebački SDP ocijenio je da će rekonstrukcija dovesti do kolapsa u prometu, a značajno im je i to što se to radi pod okriljem godišnjih odmora i kada nema sjednica Gradske skupštine.

Mišić: Građani će dobiti više Bandićevih 'poklona'

"Naši sugrađani kada se vrate s godišnjih odmora dobit će više poklona od našeg gradonačelnika. Prvo, više od 50.000 sugrađana ostaje bez dvije tramvajske linije, ostat će odsječeni od tramvaja na punih 18 mjeseci, što uopće nije bilo najavljeno, dakle Grad nije imao plan koja će biti dinamika rekonstrukcije rotora. Za nagradu dobivaju i drastično poskupljenje parkinga i zanimljivo je kako se to radi baš u ovo doba godine kada je vrijeme godišnjih godina i nema sjednica Gradske skupštine", komentirao je za Hinu SDP-ov gradski zastupnik Matej Mišić

Smatra kako je prioritet trebao biti Jarunski most jer je problem gužvi i prometa u zapadnom dijelu grada značajno intenzivniji nego u južnom dijelu grada s Remetinečkim rotorom.

"Kada zatvore rotor i zapadni i južni dio grada bit će dovedeni u potpuni prometni kolaps. Ako će ljudi tražiti alternativu da osobnim vozilima idu prema gradu, dočekat će ih drastično poskupljenje parkinga", kaže Mišić koji stoga nije optimističan prema prometnoj regulaciji koja će dočekati građane nakon godišnjih odmora.

Mrak Taritaš: Rekonstrukcija neće u suštini riješiti problem

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš ocijenila je za Hinu da se radi o ishitrenoj odluci koju je gradonačelnik donio "zato što može i nema potrebe da nekome odgovara, a najmanje da upozori građane o tome".

"Odluka je ishitrena, bez logike, sustava, rješenja i upozorenja, bez da građani bilo što znaju. To govori u prilog tome da zagrebački gradonačelnik upravlja Gradom točno kako on hoće, kad hoće i kako hoće, ne savjetuje se, odluke su ishitrene, dovodi nas pred gotov čin, ne govori o poskupljenju koje je vezano uz parkiranje", komentirala je Mrak Taritaš.

"Kad ukinete tramvaj morate imati prometno rješenje, morate biti spremni za to i dati to u novine. Postoje portali, dnevni tisak, mediji.... što je smetalo da se unaprijed kaže, upozori ljude i da se govori da će biti drugačije", kaže predsjednica Glasa.

Smatra i da rekonstrukcija rotora koja je izrazito skup i dugotrajan projekt neće u suštini riješiti problem. "Oko 100.000 auta dolazi na rotor, vi ćete ubrzati rotor, ali će ti auti napraviti gužvu negdje drugdje. Sustavno kada rješavate problem, rješavate ga drugačije. To će u jednom trenu biti kolaps", ocijenila je Mrak Taritaš.

'Je li gradska uprava uopće znala što sve treba i kako na rotoru napraviti?'

Zagrebački HNS u priopćenju dovodi u pitanje način planiranja projekata u Zagrebu. Poručuju da je rekonstrukcija rotora izuzetno važan prometni i infrastrukturni zahvat za čitav grad, pa se kod takvih projekata treba unaprijed znati što će se i kada točno vremenski napraviti, kako bi se prvenstveno građani mogli na vrijeme pripremiti i organizirati.

"Ovako, kada svega nekoliko dana prije obustave tramvajskog prometa na tako dugi vremenski period građani saznaju pravu istinu, s pravom se još jedanput pitamo kakvo je to “strateško planiranje” u našem gradu i da li je gradska uprava do jučer uopće znala što sve treba i kako na rotoru napraviti?", ističe u priopćenju HNS-ov gradski zastupnik Tomislav Stojak.

Predlažu gradonačelniku da svim stanovnicima Novog Zagreba omogući besplatno parkiranje idućih godinu i pol dana u centru Zagreba jer javnim prijevozom do centra grada ne mogu normalno doći.