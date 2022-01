Najavio je i realizaciju dviju prometnica na jugu koje bi bolje povezale dvije zemlje.

Most Gunja Brčko izgrađen je još u vrijeme Austrougarske, a zbog dotrajalosti preko toga objekta je ograničen teretni promet. Vlasti BiH i Hrvatske usuglasile su se zajednički održavati mostove, a ove godine će početi rekonstrukcija ovoga mosta na rijeci Savi. "U ovoj 2022. godini nas očekuje da će Hrvatske ceste s BiH krenuti u zajedničku obnovu toga mosta po načelu pola-pola. Vrijednost obnove toga mosta je 30 milijuna kuna. To je nešto što moramo najhitnije napraviti", rekao je hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture.

Kazao je da su se dvije zemlje zajedno s obnovom odlučile izgraditi novi most preko Save, koji bi se nalazio nešto južnije od staroga mosta. Hrvatska je već definirala spojnu točku, a sada se čeka da vlasti iz Brčko Distrikta definiraju plansku dokumentaciju, nakon čega bi se krenulo u njegovu izgradnju. Ministar Butković nije mogao definirati koliko bi taj most mogao koštati. Po njegovim riječima most kod Gradiške, također na rijeci Savi, nastavlja se graditi, a trebao bi biti dovršen tijekom 2023. S hrvatske strane još treba izgraditi i pristupnu cestu. Vrijednost radova na mostu je 19,5 milijuna eura.

Hrvatska i BiH zainteresirane su i za izgradnju dvaju brzih cesta kojima bi se Mostar, preko Imotskog i Zagvozda, povezao sa Splitom, odnosno Zavala kod Ravnoga na jugu BiH sa Slanim.

Ministar Oleg Butković rekao je kako je Hrvatska utvrdila varijantu ceste između Zagvozda i Imotskog te da sada predstoji pozicioniranje trase od spojne točke do Imotskog.

"Zadovoljan sam što se s bosanskohercegovačke strane kreće u gradnju te vrlo važne ceste, koja je jedan od vrlo važnih projekata koji nas očekuju", dodao je hrvatski ministar.

On je u pratnji predsjednika Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragana Čovića, s kojim se prethodno susreo u Mostaru, posjetio i općinu Ravno kako bi obišao lokaciju prometnice u duljini od 13 kilometara koja bi Slano povezala s unutrašnjošću BiH preko mjesta Orahova dola.