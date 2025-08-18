Obračun klanova: Hrvat, Srbin i Sjeverni Makedonac ubijeni su nakon zapljene 4,8 tona droge?

Sredinom srpnja u vodama Martinika u Karipskome moru, oko 450 kilometara sjeveroistočno od obale Južne Amerike, zaplijenjeno je gotovo pet tona kokaina. Na brodu je bilo 11 ljudi, uglavnom iz Hrvatske i Crne Gore, no među njima je bio i jedan iz Srbije, V. Đ. (41), koji je uhićen i zadržan u istražnom zatvoru, izvijestio je MUP Republike Srbije.

- Postoji sumnja da je ova zapljena kokaina povezana s nedavnim trostrukim ubojstvom u Boliviji, članova ‘balkanskog kartela’, državlјana Srbije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske - naveli su u svom priopćenju.

Podsjetimo, riječ je o likvidaciji trojice ljudi čija su tijela pronađena u Boliviji prošlog utorka, a Jutarnji list pisao je kako je među ubijenima i Hrvat Marco Skerbec (33), Riječanin nestao u Boliviji.

Kako su priopćili, tijekom srpnja srpski MUP, Uprava kriminalističke policije i Služba za borbu protiv organiziranog kriminala su u međunarodnoj operaciji, u suradnji s policijskim i vojnim agencijama SAD-a, među kojima je DEA, i Ujedinjenog kraljevstva, zaplijenili 4,8 tona kokaina na brodu GALEXYR na području francuskog Martinika.

- Presretanje plovila koordinirali su Centar za pomorske analize i operacije - Narkotici (MAOC-N) i francuska mornarica, dok je u samoj istrazi srbijanski tim istaknuo izvrsnu suradnju s hrvatskom policijom i Europolom - objavio je MUP Srbije.

Za kraj su dodali da “nastavljaju kontinuiranu borbu protiv svih oblika organiziranog kriminala, kako u Srbiji, tako i diljem Europe te drugih dijelova svijeta”.

‘Balkanski kartel’

Među uhićenima je, piše Blic, 41-godišnji Vedran Đ., za kojega se sumnja da je član ogranka “balkanskog kartela” i stvarni vlasnik kompanije “VTS-MARITIME CONSULTING” sa sjedištem u Beogradu. Sumnja se da je, iako je formalna vlasnica njegova supruga, Vedran upravljao svim poslovima u ovoj tvrtki, koja se bavi zapošljavanjem pomoraca za prekomorske brodove. Navodno je i on sam pomorac te posjeduje dozvole za upravljanje raznim plovilima.

Vedran Đ. bio je aktivan na Facebooku gdje je reklamirao usluge svoje tvrtke, nudio poslove pomorcima i objavljivao fotografije s brodova. Istražitelji sumnjaju da je imao ključnu ulogu u regrutiranju posade, ali i u prijevozu kokaina iz Južne Amerike u Europu. Kokain je navodno bio skriven u legalnom teretu.

Nekih mjesec dana nakon zapljene veće količine kokaina u koju su, sumnja se, umiješani članovi “balkanskog kartela”, u kući u Santa Cruzu pronađena su tijela državljanina Srbije Miljana Đekića (38) i državljanina Sjeverne Makedonije Dejanča Lazarevskog (43). Istovremeno, nestao je i Hrvat Marco Skerbec, za kojega slovenski mediji pišu da je bio pripadnik slovenskih ogranaka “kavačkog klana”. Pretpostavlja se da je Riječanin Skerbec imao dokumente na ime Vanja Milošević, koji se u srpskim medijima spominje kao treći ubijeni.

Prema izjavama dužnosnika, tijela ubijenih u Santa Cruzu masakrirana su jer su najvjerojatnije mučeni prije nego što su ubijeni. Kako pišu bolivijski mediji, prenosi Kurir, brzom reakcijom policije uhićena su četvorica osumnjičenih te su pronađeni brojni dokazi koji upućuju na to da su tijela ubijenih namjeravali prebaciti na drugu lokaciju i tamo ih sakriti.

Mučili ih, htjeli sakriti tijela

- Zaplijenjena su dva vozila. Također, nađeni su ručnici, kiselina, benzin i čekić, za koje se sumnja da su korišteni tijekom zločina - navode te dodaju kako je otkriveno da su za transport i skrivanje tijela osigurali i hladnjaču.

Hladnjaču, međutim, nisu stigli iskoristiti jer su susjedi zbog buke pozvali policiju. Agenti su navodno upali u kuću i neke od osumnjičenih uhvatili “na djelu”.

Četvoricu uhićenih izveli su pred sud gdje su negirali krivnju, ali im je određen istražni zatvor do 180 dana. Istraga se nastavlja kako bi se otkrio naručitelj i organizator.

Marcu Skerbecu, Riječaninu rođenom 1992. godine, gubi se svaki trag 8. kolovoza u Južnoj Americi. Na službenim stranicama Skerbec se još vodi kao nestala osoba. Dejanče Lazarevski (43) zvan Makedonac kod sebe je imao bugarsku putovnicu, piše Jutarnji list. Bolivijska policija našla je njihova tijela u kuhinji unajmljene kuće nakon što su susjedi prijavili da iz nje dopiru glazba i uznemirujući krici. Tijela su bila zamotana u crne najlonske vreće, najvjerojatnije pripremljena za prijevoz na drugu lokaciju, otkrili su policijski izvori. Bolivijski organi reda smatraju da je do ubojstava došlo zbog sukoba klanova oko kokaina.

Slovenski ogranak “kavačkog klana”, jedne od najmoćnijih balkanskih kriminalnih organizacija, djeluje u Sloveniji od 2018. godine. Slovenski policijski istražitelji s Europolom razbili su tu mrežu koja je prevozila drogu i oružje diljem EU 2021. godine. Slovenska policija je objavila da je 14. i 15. svibnja 2021. provela 23 pretrage na lokacijama u Ljubljani, Kopru, Kranju i Mariboru. U akciji je sudjelovalo više od 100 istražitelja i kriminalističkih policajaca. Identificirano je 48 osumnjičenih (25 Slovenaca i 23 državljana drugih zemalja) povezanih s ukupno 81 kaznenim djelom krijumčarenja droge i oružja.

Procijenjena vrijednost nezakonito stečene dobiti iznosi oko dva milijuna eura.