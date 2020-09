Obračun zbog parkiranja: Lupali sjekirom po autu u Solinu, u policiji završio i dječak (13)

Obitelj iz Solina javila se medijima navodeći kako je policajac prema 13-godišnjaku koristio prekomjernu silu, bacio ga na pod, zavrnuo mu ruku i udarao ga

<p>Prava drama odvijala se u Solinu i to jer je netko nepropisno parkirao na tuđem posjedu. Sukobilo se više ljudi, a taj je incident rezultirao s tri kaznene prijave, pa čak i s dovođenjem maloljetnika u službene prostorije.</p><p>Kako su nas izvijestili iz PU splitsko-dalmatinske, sve se odvilo 7. rujna oko 19.30 sati kada su dobili dojavu da se, isti taj dojavitelj, nalazi u osobnom vozilu u Ulici don Lovre Katića u Solinu te da njega i vozačicu napada nepoznati muškarac sa sjekirom, odnosno lupa sjekirom po osobnom vozilu u kojem se nalaze.</p><p>Na teren su upućeni policijski službenici koji su stigli u civilnoj odjeći i s civilnim automobilom, a koji su bili najbliže mjestu događaja.</p><p>- Utvrđeno je kako su tri osobe, 60-godišnjak, 36-godišnjakinja i maloljetnik, zbog nedozvoljnog parkiranja prvo verbalno napali vozačicu osobnog vozila. Tada je 60-godišnji muškarac svojim vozilom stao tako da više nitko nije mogao proći ulicom, nakon čega su udarali po osobnom vozilu na kojem je razbijen retrovizor i napravljeno više udubljenja. Nakon toga dolaskom još jednog osobnog vozila 60-godišnji muškarac je i osobama koje su se nalazile u tom vozilu prijetio te je oštećeno i to osobno vozilo - stoji u izvješću policije.</p><p>Sve oštećene osobe odmah su došle u policiju, kao i napadači, među kojima i maloljetnik, kako doznajemo, 13-godišnjak. Druge dvije osobe su dječakov djed (60) i majka (36).</p><p>Kako navode u policiji, maloljetnik je odbijao ući u vozilo s kojim su policajci stigli na teren, pa je "policijski službenik uporabio sredstva prisile i to na način da je uhvatio maloljetnika za ruku i uveo ga u službeno civilno vozilo.". U istom vozilu je bila i njegova majka.</p><p>Maloljetnik je bio na policiji dok po njega nije došao otac jer je odlučeno kako će s 13-godišnjakom razgovarati naknadno. Nakon kriminalističkog istraživanja 60-godišnjak i 36-godišnjakinja su uz kaznene prijave zbog postojanja osnove sumnje u počinjenje kaznenih djela prijetnja i oštećenje tuđe stvari, predani pritvorskom nadzoniku.</p><p>Također kaznena prijava podnesena je i protiv 63-godišnjakinje, dječakove bake, zbog postojanja sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje.</p><p>- U odnosu na maloljetnika i njegovo postupanje u događaju, upućeno je posebno izviješće nadležnom ODO Split specijaliziranom za mladež, te izviješće Centru za socijalnu skrb - navode u policiji. Dodaju i da su sve tri osobe dovedene u policiju odbile liječničku pomoć.</p><p>Obitelj iz Solina javila se <a href="https://dalmatinskiportal.hr/vijesti/policajac-u-solinu-silom-priveo-13-godisnjaka-sin-mi-je-u-modricama-pretrpio-je-veliki-sok-i-ide-psihologu-/76018" target="_blank">Dalmatinskom portalu </a>navodeći kako je policajac prema 13-godišnjaku koristio prekomjernu silu, bacio ga na pod, zavrnuo mu ruku i udarao ga. Također, kažu i da su u bolnici 13-godišnjaku utvrdili površinske ozljede trbušne šupljine, glave i vrata te kontuziju prsnog koša kao posljedice napada tjelesnom silom.</p><p>Iz policije kažu kako ni otac ni majka u datom trenutku nisu imali primjedbe na postupanje policije. No ipak će se, kažu u policiji, obaviti dodatne provjere kako bi se utvrdilo cjelokupno činjenično stanje, obzirom da se odnose na maloljetnu osobu.</p>