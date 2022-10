Snimka Putinovog navodnog 'nuklearnog vlaka' uzbunila je analitičare: 'Ovo je veliki rizik'

Obrambeni analitičar baziran u Poljskoj, Konrad Muzika, tvrdi kako je u središnjoj Rusiji viđen vlak kojim upravlja 12. glavna direkcija Ministarstva obrane Ruske Federacije, tajnovito tijelo koje je zaduženo za nuklearnu municiju, njezino skladištenje, održavanje, transport te izdavanje vojsci, javlja The Times.

Muzika tvrdi kako će Putin vjerojatno posezanje za nuklearnim oružjem pokazati na Crnom moru.

Nekoliko izvora iz obrane tvrdi kako je to velik rizik jer uvijek nešto može poći po zlu.

- Može doći do greške prilikom ispaljivanja i nuklearna bojeva glava može pogoditi ruski grad blizu ukrajinsko-ruske granice poput Belgoroda. Putin bi tada morao podići intenzitet sukoba - rekao je izvor za The Times.

Testirat će i Posjedona?

Kako piše britanski mediji, izvori su navodno otkrili i da je NATO članicama i saveznicima poslao izvještaj u kojem stoji da će Rusija testirati svoje bespilotno podvodno plovilo Posejdon koji se može naoružati nuklearnom bojevom glavom.

NATO je navodno notirao da ruska nuklearna podmornica K-329 Belgorod ide prema Arktiku. Podmornica Belgorod operativna je od srpnja ove godine, piše britanski medij.

Posjedon je poznat kao i "oružje apokalipse", a može se ispaliti i iz podmornice.

Posejdon bi se trebao testirati u Karskom moru, sjeverno od Rusije. Posejdon je dugačak oko 24 metra, a domet mu je najmanje 10 tisuća kilometara, objavila je La Repubblica.

Rusija je u ponedjeljak priznala da su ukrajinske snage probile njihove obrambene linije u Hersonskoj oblasti. Glasnogovornik Ministarstva obrane Ruske Federacije Igor Konašenkov rekao je da su Ukrajinci dio Hersonske oblasti zauzeli zahvaljujući "nadmoćnim tenkovima".

Moskovski medij RBC objavio je da je smijenjen zapovjednik zapadnog okruga ruske vojske general-pukovnik Aleksander Žuravljov. Na njegovo će mjesto doći general-bojnik Roman Berdnikov.

Hersonska je oblast jedna od četiri ukrajinske oblasti koje je Moskva prošlog tjedna ilegalno aneksirala. Putin je više puta rekao da će teritorij Rusije braniti nuklearnim oružje. Istovremeno, Ukrajinske snage pokušavaju ostvariti dodatne teritorijalne dobitke u Luganskoj oblasti. Nedavno su Ukrajinci Rusima preoteli Liman, grad u Donjeckoj oblasti koji su ruske snage koristile kao logistički centar.

Profesor Andrew Futter, stručnjak za nuklearno oružje sa Sveučilišta u Leicesteru u Engleskoj, rekao je da nuklearna podmornica može odraditi više zadataka te da je se ne mora koristiti isključiti kao platforma za ispaljivanje nuklearnog oružja.

Futter kaže da je Rusija pomoću spomenutog vlaka Zapadu htjela poslati poruku da se prestane petljati u rat u Ukrajini te da će doći do eskalacije ako se nastave miješati u ukrajinsko-ruski sukob.

James Rogers, direktor istraživanja u Vijeću za geostrategiju, rekao je da ne može reći da Rusi definitivno Ukrajince neće napasti nuklearnim oružjem.

- S obzirom na to kako Kremlj trenutno donosi odluke, ništa se ne može isključiti. Rusi postaju očajni, no to bi bila eskalacija koju bi zemlje poput Indije, pa čak i Kine zasigurno osudile - dodao je Rogers.

Nije poznato kako će Zapad reagirati na ruski nuklearni napad na Ukrajinu.

Što ako Zapad upotrijebi nuklearno oružje?

Rogers je rekao da je moguće da će Zapad Moskvi uzvratiti ekstenzivnim kibernapadima, a dodao je i da je moguće da će posegnuti za dodatnim sankcijama te da će Ukrajini poslati još vojne pomoći.

Futter je rekao da će NATO "otvoriti Pandorinu kutiju" ako odgovori na nuklearni napad na Ukrajinu.

- Ako Zapad upotrijebi nuklearno oružje, onda stvarno ne znate što će se sljedeće dogoditi - rekao je Futter.

Vjerojatnije je, kaže, da će SAD i Velika Britanija ciljano napasti vojne ciljeve u Rusiji.

- Moguće je da smo bliži upotrebi nuklearnog oružja, no ne mislim da to znači da će ga Zapad upotrijebiti - rekao je Futter.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov stao je na loptu nakon što je čečenski lider Ramzan Kadirov Rusiju pozvao da Ukrajinu napadne nuklearnim oružjem.

Kadirov je u ponedjeljak ustvrdio da tri svoja sina šalje na frontu u Ukrajinu te pozvao Moskvu da posegne za drastičnijim mjerama i upotrijebi taktičko nuklearno oružje.

- Ovo je jako emotivan trenutak. Regionalni lideri imaju pravo reći što misle. Čak i u teškim trenucima, emocije bi se trebalo isključiti iz odlučivanja - rekao je Peskov.

