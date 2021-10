Pa gdje mi to živimo? Kakva je to država koja ne brine za svoje građane? Meni je muka kad sve to gledam. Ogorčeno je poručio Mostov zastupnik Marin Miletić slušajući u prilogu N1 televizije stanovnicu Banije kojoj je država ukinula topli obrok jer u kontejneru ima kuhinjicu pa si ga može skuhati sama. No državu ne zanima ima li ona što skuhati s obzirom na to da živi od mizernih 800 kuna mjesečno. A tu su i problemi tehničke prirode.