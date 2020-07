Obustavljaju isporuku lijekova? Bolnice dužne veledrogerijama preko četiri milijarde kuna

<p>Od ponedjeljka veledrogerije navodno obustavljaju isporuku lijekova i potrošnog materijala hrvatskim bolnicama zbog visokog duga.</p><p>Priopćenje Hrvatske gospodarske komore prenosimo u cijelosti:</p><p><em>Nagomilani dugovi zdravstva predstavljaju najveću prijetnju stabilnosti veledrogerija. Najnoviji podaci HGK pokazuju da ukupni dugovi bolnica prema 40 veledrogerija, članica Udruženja pri HGK-u, iznose 4,1 milijarde kuna. Samo u odnosu na prošli mjesec dug je povećan za više od 200 milijuna kuna.</em></p><p><em>„Zbog nagomilanih dugova zdravstva, veledrogerije već sada otežano podmiruju svoje obaveze prema dobavljačima i ubrzo se mogu očekivati problemi i prekidi u opskrbi lijekovima i medicinskim proizvodima. Za očekivati je da bi neke od veledrogerija ubrzo mogle ograničiti isporuke lijekova i medicinskih proizvoda“, upozorava predsjednik Udruženja trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima i ortopedskim pomagalima HGK Tomislav Kulić i dodaje kako je potrebna hitna uplata dijela duga u iznosu od minimalno milijardu kuna kako ne bi došlo do nestašice lijekova.</em></p><p><em>Kaže kako su veledrogerije već učinile sve kako bi izbjegle ovakav razvoj situacije i osigurale redovnu isporuku lijekova , pogotovo u okolnostima Covid-19 pandemije. Čak su se i zadužile za više od milijardu kuna no i tu mogućnost su potpuno iscrpile.</em></p><p><em>Veledrogerije su važna i neizostavna karika zdravstvenog sustava, a njihova je uloga posebno došla do izražaja prethodnih mjeseci uslijed Covid-19 pandemije kad su unatoč svim problemima u opskrbnom lancu osigurale neprekinutu isporuku lijekova i medicinskih proizvoda svim subjektima u zdravstvenom sustavu i spriječile nestašicu lijekova no one ne mogu podnositi teret kreditiranja zdravstvenog sustava.</em></p><p><em>Inače, Udruženje trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima i ortopedskim pomagalima pri HGK obuhvaća 324 tvrtke koje se bave tom djelatanošću i zapošljava više od četiri tisuće ljudi.</em></p>