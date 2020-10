Oca napadača pustili na slobodu

Ranjeni policajac nije više na intenzivnom odjelu, dobro se osjeća, ali još ima jake bolove, koji su ipak manji nego jučer kada je nakon pucnjave zaprimljen u bolnicu Sestre milosrdnice

<p>Otac Danijela Bezuka, u čijoj je kući policija pronašla dvije puške s optičkim ciljnicima i prigušivačem te 1169 komada različitog streljiva, pušten je na slobodu. Ispitan je u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku te je, uslijed nepostojanja osnova za određivanje istražnog zatvora, pušten na slobodu, objavilo je odvjetništvo.</p><p>Ranjeni policajac nije više na intenzivnom odjelu, rekao je za <a href="https://vijesti.hrt.hr/665225/markov-trg-zatvoren-za-sve-osim-zaposlenih-u-institucijama-koje-se-tamo-nalaze" target="_blank">HTV</a> Björn Dario Franjić, vaskularni kirurg u KBC-u Sestre milosrdnice koji je sudjelovao u njegovoj operaciji i koji prati njegovo stanje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Stric napadača s Markova trga</strong></p><p>- On se dobro osjeća, funkcija ruke je zadovoljavajuća, ruka je topla i pacijent je izvan životne opasnosti. Operacija je uspjela, u njoj su sudjelovali traumatolozi, vaskularni i plastični kirurzi. Bio je to timski rad. Ono što smo planirati napraviti, to smo i uspjeli, rekao je, dodavši da će oporavak trajati nekoliko mjeseci sve dok funkcija šake ne bude vraćena.</p><p>Najavio je da ga čeka još jedna manja operacija.</p><p>- Pacijent se dobro osjeća, naravno, još ima bolove koji su ipak malo manji nego jučer. Dojam njegovog cijelog stanja je dobar, rekao je dr. Franjić za HTV.</p>