Očaj u Podvinju. Nisu ni sanirali prošli požar, a kuća im je opet planula: 'Ne znam što ću sada'

Nešto iza 13 sati u ponedjeljak u Podvinju kod Slavonskog Broda izbio je požar na obiteljskoj kući. Iz zapaljene dvorišne prostorije susjed koji se slučajno našao u blizini kuće spasio je stariju ženu. Na požarište su brzo stigli pripadnici JVP Slavonskog Brod i policija. Radi se o kući obitelji Vukelić iz Kerdena kod Podvinja, kući koja u nepunu godinu dana gori po drugi put.

- Lani je izbio požar u prednjem dijelu kuće, bilo je to 12. ožujka, tada su u kući bili moja majka (85) i brat (57). Njih je spasilo nekoliko pripadnika Interventne policije koji su se tu zatekli. Trebalo je skoro godinu dana da saniramo štetu, išla sam od vrata do vrata moliti ljude da nam pomognu. Pomogli su i od srca im hvala. Brat koji živi s majkom pripremio je stiropor da se kuća izolira. Dio kuće je u vlasništvu moje sestričine koja živi u Novom Sadu. Nazvala me njena kći jer su nju zvali susjedi i rekla mi je da nam kuća opet gori. Naprosto nisam vjerovala. Došla sam i imala sam što vidjeti. Majku su smjestili kod susjeda preko puta, otišla sam je vidjeti, bila je sva od čađe, ali mi je rekla da nije zadobila opekline. Raspitivala se kakvo je stanje s kućom, je li joj izgorjela garderoba. Brat je bio na poslu u Đuri Đakoviću - rekla je Marija Pupić, kći vlasnice kuće dodavši da je uzrok požaru prije godinu dana bila dimovodna cijev koja je u tavanu prolazila pored drvene grede.

- Sada ne znam što je uzrok, ne daju mi da priđem kući, razumijem i vatrogasce i policajce, oni se brinu da ne bi na mene što palo. Nećemo moći ući dok oni u potpunosti ne ugase vatru i dok inspektor zaštite od požara ne obavi očevid - kaže Marija, kojoj dolaze susjedi dati podršku.

Na požarište je došao i Josip Vukelić (57), muškarac koji živi s majkom, dovezao ga je njegov poslovođa iz Đure Đakovića.

- Nazvali su me telefonom i rekli su mi da mi gori kuća, prvo sam pomislio da se netko sa mnom šali jer zna da smo pri kraju adaptacije i sanacije požara od prošle godine. Nažalost kada sam došao kući vidim da se nisu šalili. Ne znam što ću sada, novaca više nemam, sve sam potrošio da bi obnovio kuću. Zadnje novce sam dao za izolaciju, tko će mi sada pomoći - kroz suze se pitao Josip, dok je gledao u vatrogasce i kuću iz koje se još uvijek dimilo.

Majka i brat će za sada kod nas, nemamo gdje s njima, moramo se pobrinuti za njih. U godinu dana nesretna obitelj će morati ponovno tražiti pomoć dobrih ljudi da obnove požarom uništenu kuću. Svi koji žele pomoći mogu to učiniti uplatom donacije na ime Josip Vukelić IBAN HR0523400093203944477, za uplate iz inozemstva potrebno je upisati Swift Cod PBZGHR2X, Privredna banka Zagreb.