Očajne radnice iz daruvarske tvrtke Leonarda: 'Izbacili su nas na ulicu bez posla i bez plaća!'

Sramota je da smo ovako izbačene na ulicu bez da nam plati zarađenu plaću, mislim da to nismo zaslužile. Najviše nas boli što nas je vlasnica tvrtke prije tjedan dana gledala u oči i lagala nam, rekla je Ljiljana Franjić, jedna od bivših djelatnica tvrtke Leonarda d.o.o. iz Daruvara, koja je u ponedjeljak zatvorena nakon što joj je blokiran račun. Bez posla je ostalo 30 djelatnica. Ni nakon prospavane noći nisu svjesne što im se dogodilo, da su nakon gotovo 20 godina vjernosti tvrtki ostale bez svega. Ljiljana sa svojim kolegicama pokušava pronaći izlaz iz situacije u kojoj su se nenadano našle.

- Dijana Pustajić, naša direktorica, posjetila nas je 23. rujna i obavijestila da se Benetton u Osijeku zatvara te da neće više za nas biti posla jer su zaustavljene narudžbe i dostave. Rekla je da je prisiljena zatvoriti tvrtku. Zamolila nas je da ostanemo raditi do kraja mjeseca kako bismo završili posao do kraja - rekla je Ljiljana.

Istaknula je da su na to pristale.

- Svojski smo se trudile da odradimo sve, računajući da će nam biti isplaćena plaća, da ćemo se mirno razići i otići na biro. Ali u ponedjeljak ujutro šok, vlasnica je došla i rekla nam da nema novaca za plaće jer su joj blokirani računi - kaže Franjić.

- Tek smo prespavale jednu noć, u šoku smo, za sada ništa ne znamo, osim da smo na sramotan način prevarene - dodala je Smilja Vuk, koja se, kao i njezine donedavne kolegice, osjeća prevarenom.

Djelatnice koje više nisu ni mogle ući u tvrtku govore kako se krajem prošloga tjedna po Daruvaru pronijela vijest da će Leonarda u ponedjeljak zatvoriti svoja vrata i da radnicima neće biti isplaćena plaća.

- Direktorica je govorila da su to gluposti, čudila se tome i jamčila da će biti plaća. U ponedjeljak je došla i dala mi ovaj papir da potpišem, iskreno da kažem i ne znam što to na njemu piše, ne znam kakav je to izračun, zašto su prepravljene godine, jedino što sam razumjela je to da mi prestaje radni odnos koji je bio na neodređeno vrijeme. Žena sam u godinama, nisam još za mirovinu, tko će mene primiti na posao. Kao i ostale, imam zaduženja po tekućem računu, ako ne dobijem plaću neću moći podmiriti svoje obveze. Iskreno, ne znam što ću - rekla je Željka Piščević, pomoćni konfekcionar.

Pokušali smo stupiti u kontakt s direktoricom tvrtke, ali na naše pozive nije odgovarala.

Gradonačelnik Daruvara, Damir Lneniček, je navodno već razgovarao s poslodavcima u gradu kao što su Daruvarske toplice, Irida, Daruvarska pivovara i Tekstilna industrija Vesna mogu li prihvatiti otpuštene radnice.