Očajni poljoprivrednici u selima oko Petrinje: 'Nisu se javili, valjda su bili zauzeti izborima'

Ništa se nije pomaklo. Ama baš nitko nam se nije obratio. Naša pretpostavka je da su bili preokupirani izborima. Imali smo razumijevanja i za to, strpljivo smo čekali da se netko javi, ali nitko ništa, kaže nam potištena Danijela Šteković.

Prošlo je mjesec dana otkad smo objavili priču o stanovnicima zaselaka oko Petrinje, nazvavši je Slomljenom Mliječnom stazom. Banski Grabovac, Šušnjar, Luščani i druga mjesta dom su vrijednim OPG-ovcima koji proizvode preko milijun litara mlijeka godišnje, a koje se posredstvom velikih firmi otpremljuje u ostatak Hrvatske, na naše stolove. Ironično, mljekari koji pune državni proračun osuđeni su na milost i nemilost države koja nije u stanju asfaltirati par kilometara katastrofalne ceste do njihovih imanja.

Ukratko, situacija je ovakva: Poljoprivrednici crnče s kravama, ovcama, kozama i pčelama. Velike tvrtke otkupljuju njihovo mlijeko, meso i med. Iste te tvrtke jedva dolaze do njih jer putevi nisu podesni za traktore, a kamoli višetonske kamione. Prošlog mjeseca posjetili smo ove OPG-ove koji su se pokušali obratiti svima, od Grada Petrinje, preko županije do Ministarstva poljoprivrede koje je još davno odobrilo sredstva za asfaltiranje, ali asfalt do njih nije došao.

- Naši putevi su sve gori i gori, to može vidjeti svatko tko dođe. Bilo je kiše ovih dana, nosila je makadamski put jer nemamo ni adekvatne kanale kuda bi voda mogla teći. Kako je mliječnih krava sve manje, Ministarstvo poljoprivrede je raspisalo mjeru kojom se potiču mljekari. Mi ćemo zauzvrat povećati proizvodnju i to nam je u interesu, ali želimo da nam se omogući pristup našim imanjima - kaže nam Danijela, vlasnica jednog od 11 OPG-ova na tom području. Kad je vrijeme loše, njen suprug je prisiljen traktorom vući mljekara do imanja.

Javili smo se Sisačko-moslavačkoj županiji i precizno naveli o kojim selima i zaseocima se radi, s pitanjem zbog čega im nisu omogućeni osnovni uvjeti za rad. Iz županije kojoj je na čelu Ivan Celjak potvrđuju da se radi o važnom pitanju za očuvanje poljoprivredne proizvodnje. Potvrđuju i odluku o suglasnosti Ministarstva poljoprivrede s financiranjem sanacije cesta na području Siska, Petrinje i Martinske Vesi. Taksativno navode i odluke o sanacijama dionica cesta, kao i da su, prema informacijama dobivenim od Grada Petrinje, radovi završeni, obavljena je primopredaja, a Županija očekuje zaprimanje okončane situacije. Međutim, kažu da ceste u zaseocima koje smo im poslali nisu u nadležnosti Županijske uprave za ceste.

Logično je pretpostaviti da su pod nadležnošću Grada Petrinje te smo im poslali istovjetan upit. Njihov odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo. U međuvremenu, iz Županije kažu da su svjesni činjenice da još uvijek postoji veliki broj cesta koje je prijeko potrebno sanirati te da će ulagati znatne napore kako bi im pomogli, iako to nije u njihovoj nadležnosti.