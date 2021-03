Nakon što je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović premijera Andreja Plenkovića prozvao na svom Facebook profilu, premijer daje izjavu u HDZ-u gdje je bio na sjednici Predsjedništva.

Obraćanje premijera pratite uživo ovdje

Plenković je odgovorio na pitanje što kaže na Milanovićevu primjedbu je li on spreman za opoziv.

- Teško da može doći do našeg opoziva, bili su izbori 5. srpnja kada je HDZ uvjerljivo pobijedio. Predsjednik očito ne zna što se događa u HDZ-u, pa i oko ove teme je mogao zvati da pita kuha li se neki opoziv. Za to vam treba 101 potpis, a obzirom na njegove drugare iz Mosta to se ne može dogoditi - rekao je Plenković.