Oči u oči s migrantima: 'Ušli su mi u kuću i ukrali ušteđevinu'

Došao sam od ulaznih vrata kuće. Pokušao sam ih otključati, no vidio sam da su otvorena. Ušao sam unutra. Osjetio sam miris cigarete, a onda sam vidio migranta. Prepao sam se, kaže Josip Ivanušević (61) iz Jarušja kod Samobora.

U susjednoj Bosni i Hercegovini, tisuće migranata luta gradovima koji se nalaze uz granicu s Hrvatsku. Njihova budućnost je neizvjesna, a svako malo pokušavaju proći kroz Hrvatsku do zapadne Europe. Osim krijumčara, migranti imaju i svoje vodiče, odnosno migrante koji ih vode kroz šume u Hrvatskoj prema Sloveniji. Na putu kroz Hrvatsku znaju prespavati u šumama, ali i znaju provaljivati u kuće i ondje boraviti ili prenoćiti. Upravo su tako nedavno provalili u kuću Josipa Ivanuševića iz Jarušja na Žumberačkom gorju i odnijeli mu odjeću i ušteđevinu.

- Išao sam kod doktora u Breganu na pregled. Prespavao sam u Gradni u Samoboru kod sestre, jer sam morao i i drugi dan ići liječniku. Od sestrića žena me vozila doktoru na Breganu i rekla je da će me voziti do moje kuće. Rekao sam joj da me ne mora voziti i da ću otići na autobus. Stigao sam do kuće, i kako sam se penjao prema njoj vidio sam da su vrata od šupe odškrinuta. Nije mi bilo jasno zašto su otvorena - kaže Josip te nastavio prema ulaznim vratima.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Gurnuo sam ključ, a onda sam vidio da su vrata otključana. To mi je bilo čudno. Kad sam ušao unutra, osjetio sam miris cigareta. Krenuo sam prema boravku i odjednom sam vidio migranta kako stoji. Kaže on meni: Please, please! Bilo me je strah jer nisam znao što će se dogoditi. Krenuo sam prema njemu i onda sam čuo žamor s kata kuće. Odjednom se spustilo njih sedmero i izjurilo iz kuće. Užasno me bilo strah. Nisam od šoka mogao doći k sebi - kaže nam drhtavim glasom Josip. Nekako se sabrao i krenuo na kat kuće.

- Otišao sam gore i vidio da su sobe isprevrtane. Odnijeli su nešto odjeće i uspjeli su naći oko 30.000 kuna ušteđevine. Odmah sam zvao susjede i policiju. Uhvatili su dvojicu migranata te kod njih pronašli odjeću koju su mi uzeli, no novac nisu pronašli. Od tada slabo spavam jer se nikako ne mogu smiriti - kaže Josip.

Odlazimo od njega prema Gluščić Bregu gdje saznajemo kako su migranti prošli kroz mjesto, ali nisu provaljivali u kuće.

- Malo nas živi ovdje. Većinom je starije stanovništvo, a taj dan kad su migranti prošli, ljudi su se u strahu pozatvarali u kuće. Ovdje nikada migranti nisu prolazili i sad nam nije svejedno - kaže stanovnica Gluščić Brega. Osim stanovnika Žumberačkog gorja, na migrante su u šumama znali naići i lovci. Znaju pronaći njihovu odjeću, ali i logorske vatre u šumama. Policijski helikopteri redovito nadziru to područje, ali i područje Karlovačke, Ličko-senjske te Sisačko-moslavačke županije koje se nalaze na migrantskoj ruti.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Migranti ne prolaze samo kroz navedene županije. Tako je u subotu navečer Sirijac (25) prešao hrvatsku granicu s biciklom. Nije poznato je li prešao granicu preko polja ili nekom cestom, i 300 metara od graničnog prijelaza Orahovlje (Bosna i Hercegovina) - Orah (Hrvatska) te ispred obiteljske kuće u Orahu ukrao automobil. O slučaju se oglasio i Mostov zastupnik Miro Bulj.

- Selo Orah u vrgoračkom kraju, samo 500 metara od granice s BiH, ima problem, kao i cijeli ovaj kraj, a auti nestaju preko noći. Ljudima je ugrožena sigurnost i žive u strahu jer nemaju dovoljnu zaštitu. U noći sa subote na nedjelju je ukraden auto Mati Vujčiću. On je posvjedočio kako se ilegalni migrant dovezao biciklom, tijekom noći ušao u njegovu garažu i ukrao automobil, dok je u kući bio sa suprugom i djetetom, te ga je policija oko 2 sata u noći izvijestila o tome da je pronađen njegov potpuno oštećeni automobil prevrnut na krov - kazao je Bulj.

S obzirom na to da dolazi zima, ovakvih slučajeva, te provale u vikendice na migrantskoj ruti mogu se itekako očekivati. Što se tiče migranata u Bosni i Hercegovini, pitanje je vremena kad će situacija eskalirati iako ni sada tamošnje vlasti nemaju migrante pod kontrolom. Europska komisija najavila je dodatnih dva milijuna eura humanitarne pomoći za migrante i izbjeglice u Bosni i Hercegovini te ponovno zatražila od bosanskohercegovačkih vlasti da osiguraju nove lokacije za smještaj migranata kako bi im se osigurali adekvatni uvjeti.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- S približavanjem zime ubrzavamo potporu tako da naši humanitarni partneri mogu dostaviti više pomoći onima kojima je potrebna. Naša je pomoć u prvom redu namijenjena za hitnu zdravstvenu skrb i zaštitu te podjelu vreća za spavanje, toplih jakni, hrane i lijekova. Ključno je da vlasti hitno omoguće dodatne smještajne kapacitete kako bi osigurali sigurne i dostojanstvene uvjete života migranata i izbjeglica u zemlji - rekao je povjerenik za humanitarnu pomoć i krizno upravljanje Christos Stylianides.

S ovih dva milijuna eura, ukupna humanitarna pomoć Europske komisije Bosni i Hercegovini od 2018. dosegnula je 5,8 milijuna eura.

Nedavno je pomoćnik načelnika Uprave za granicu Gilio Toić Sintić istaknuo kako je u osam mjeseci ove godine čak 211% više nezakonitih prelazaka granica RH nego u istom razdoblju 2018.. Zaključno s rujnom, policija je evidentirala i procesuirala 14.474 pokušaja nezakonitog prelaska državne granice. Među ilegalnim migrantima najzastupljeniji su državljani Afganistana, Pakistana, Turske i Alžira. Doznajemo kako su među migrantima i oni koji su zatražili azil u Hrvatskoj, no pokušavaju ilegalno prijeći granicu s Hrvatskom. Također, slovenska policija ove godine bilježi znatan porast broja ilegalnih ulazaka i uhićenja ljudi koji se bave njihovim krijumčarenjem. Od početka godine otkrili su više 12 tisuća ilegalnih migranata.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: